«Der Herr der Ringe» - Im Einzel deutlich besser

Quotennews

ProSieben schickt bereits nahezu traditionell «Der Herr der Ringe» rund um die Weihnachts- und Silvester-Feiertage über den Äther. 2023 sehr engmaschig - dieses Jahr bekommt jeder Film einen eigenen Sendeplatz.

Für Viele dürfte es bereits zu einer Tradition geworden sein:zu den Feiertagen. Ob es nun sinnvoll ist, derart lange Filme im Free-TV mit Werbung zu zeigen, sei dahingestellt, ProSieben tut es offensichtlich weiterhin. Und in diesem Jahr mit neuem Konzept. Im Vorjahr sollte es recht engmaschig zugehen. Am 22. Dezember gab esin der Primetime - ab 23:50 Uhr sollte direktfolgen. Das klappte nur bedingt, die Primetime lief mit 0,93 Millionen Frodo-Fans recht gut, der späte zweite Teil fiel zurück auf 0,41 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppe schrumpfte von 0,39 auf 0,15 Millionen Umworbene.gab es 2023 an Heiligabend, das lief mit 1,13 Millionen und 0,44 Millionen sehr gut.Sprung ins Jahr 2024 - die Taktik verändert sich in Unterföhring. Anstatt vor Weihnachten zu starten, gibt es am 24. Dezember den ersten Teil der Trilogie.kommen da aber "nur" auf 0,65 Millionen Zuschauer in der Primetime, 4,4 Prozent am Markt sind zweifelsohne gut. Mit 0,23 Millionen Werberelevanten geht das Interesse ebenfalls deutlich zurück, hier ergeben sich dann auch allenfalls durchschnittliche 7,2 Prozent am entsprechenden Markt. Zweiter Wechsel in der Taktik: Jeder Teil bekommt einen eigenen Sendetag.Dieses Rezept geht gestern vollends auf.sichern der roten Sieben in der gestrigen Primetime stolze 0,99 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, das entspricht einem Marktanteil von 4,6 Prozent. Nun ist auch die Zielgruppe wieder da, mit 0,42 Millionen werberelevanten Zuschauern klettert das Abendprogramm auf gute 9,7 Prozent. Mit Teil drei,, lässt sich ProSieben nun eine volle Woche Zeit - nach dem ersten Freitag im neuen Jahr kann beurteilt werden, ob sich der weit gedehnte Sende-Plan gelohnt hat.