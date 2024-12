«2024 - Das Quiz»: Pflaume hat Biss

Quotennews

Konnte die zweite Ausgabe unter dem neuen Moderator zulegen?

Dass ARD-Allrounder Kai Pflaume die erfolgreiche Jahres-End-Show präsentiert, ist schließlich erst seit letztem Jahr der Fall. Zuvor wurdebekannter Weise lange Zeit von Frank Plasberg moderiert, der sich dann 2022 aus dem Fernsehen zurückzog. Ein richtiges Ausrufezeichen konnte der neue Host mit seiner ersten Sendung nach der Übernahme indessen nicht wirklich setzen. Schalteten in den Spitzenzeiten noch zwischen 6 und 7 Millionen Menschen ein, ging es in den letzten Plasberg-Jahren sukzessive bis auf 4,18 Millionen bergab - eine gravierende Trend-Umkehr gelang Pflaume 2023 mit 4,84 Millionen folglich nicht, wenngleich die Resultate in beiden Altersklasse weiter klar erfreulich waren.Vielleicht ließ sich zum Abschluss dieses trüben Jahres ja wieder etwas mehr Glanz vergangener Tage auftreiben? Schaut man auf die Daten vom gestrigen Abend, zeichnet sich tatsächlich das Bild eines Anstiegs, der die Sendung zumindest wieder ganz nah an die 5-Millionen-Hürde brachte. Genau genommen 4,99 Millionen verfolgtenund beförderten einen Marktanteil von bockstarken 21,8 Prozent zu Tage - die Richtung stimmt also, wenngleich an die Hochzeiten nicht ganz rangekommen wurde. 14-49-Jährige sahen Jauch, Schöneberger, Liefers und Silbereisen 0,86 Millionen bei Quiz und Trash-Spielen zu - sehr gute 18,5 Prozent Quotenwert erzeugten sie und langten gar zu Marktführerschaft, weil SdS schwächelte.Um 23.30 Uhr versorgten dann noch die2,55 Millionen Interessierte mit aktuellen Berichten. Vitale 17,5 Prozent am Gesamt-Markt spiegelt diese Sehbeteiligung wider. Beim jüngeren Publikum blieben weniger Leute dran, doch auch hier ergab sich ein überdurchschnittliches Ergebnis für das Erste: Ordentliche 9,9 Prozent durch 0,34 Millionen kristallisierten sich heraus.