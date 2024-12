Kevin bringt Sat.1 den Hauptgewinn - «Dune» enttäuscht bei ProSieben

Quotennews

Alle Jahre wieder, regnet es in Unterföhring tolle Weihnachts-Quoten nieder -zumindest bei einem der Sender.

Auch wenn es eigentlich jedes Jahr das Selbe ist (oder gerade weil es so ist?), bringt die Spielfilm-Wiederholung vondem Bällchensender die Marktführerschaft am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages ein. So auch dieses Mal: Tolle 19,6 Prozent durch 0,97 Millionen Fans kristallisierten sich heraus und sorgten für den höchsten Quotenanteil beim jungen Publikum ab 20.15 Uhr. Insgesamt sahen 2,05 Millionen und solide 8,8 Prozent zu. Anschließend entführte Bill Murray noch schöne 12,5 Prozent (0,43 Millionen) der Werberelevanten zuIm Gegenzug enttäuschte die Konkurrenz aus dem eigenen Hause auf ganzer Linie: Denn drüben bei ProSieben sendete man die Free-TV-Premiere vom ersten. Das Oscar-prämierte Science-Fiction-Abenteuer brachte letztlich aber nur brutal ernüchternde Resonanzen fertig - 0,32 Millionen Umworbene schenkten der roten Sieben bloß 6,7 Prozent Marktanteil und damit einen der hinteren Plätze. Insgesamt begutachteten nur 5,6 Prozent (1,26 Millionen) den Streifen.Um das Bild auf die Sendergruppe abzurunden, blicken wir noch zu Kabel Eins. Am quotenträchtigsten waren dort vorhersehbarer Weise die Klassiker mit Bud Spencer und Terence Hill in der Daytime. Im Positiven stachen hierundheraus, die dank 0,23 und 0,19 Millionen Einschaltenden Marktanteile von starken 9,7 und richtig guten 8,6 Prozent in der Zielgruppe einfuhren.schlug sich um 11.53 Uhr beispielsweise schlechter – diesen Film sahen nur mäßige 6,2 Prozent (0,12 Millionen) der Werberelevanten.