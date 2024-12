«TV total - Aber mit Gast» - und ohne Erfolg?

Quotennews

«TV total» am Montag? Das gibt es seit Ende November - wirklich erfolgreich ist das Konzept auch vor Weihnachten nicht.

Sebastian Pufpaff trifft auf Reality-Ikone Claudia Obert. Ein offenes Gespräch? Garantiert. Ein Abend ohne Schampus? Sicher nicht. #TVtotalAMG heute, 20:15 Uhr. Prost! pic.twitter.com/NzRL8T5EOr — ProSieben (@ProSieben) December 23, 2024

- wer noch nicht genug von Sebastian Pufpaff als Nachfolger von Stefan Raab in seinem durchaus legendären Moderations-Stuhl samt Nippel-Pult hatte - der darf jetzt an Montagabenden die Show auch «mit Gast» konsumieren. Nach knapp fünf Wochen und folglich fünf Ausstrahlungen kann konsterniert werden, dass das gar nicht mal so viele Zuschauer wollen. Gestern ging es am Abend vor dem Weihnachtsfest in die fünfte Runde - der fünfte Gast sollte Skandal-Reality-Nase Claudia Obert sein. Auf dem Nachrichtendienst "X" wird bereits am Abend hart geurteilt. Tweets sprechen davon, dass das Gezeigte "eine Schande für Pro7" sei, andere Nutzer sind "schon leicht schockiert, wie Sebastian Pufpaff, dass so straight durchzieht".Die Einschaltquoten und Reichweiten entsprechen den kritischen "X"-Nachrichten, lediglich 0,61 Millionen schalten die ProSieben-Primetime ein - das sind zur besten Sendezeit magere 2,3 Prozent am gesamten TV-Markt. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zeigt sich ein vergleichbar unschönes Bild. 0,33 Millionen Umworbene sorgen für schlechte 6,4 Prozent am entsprechenden Markt.In beiden Kategorien sind das bisherige Negativ-Rekorde für die jüngsten Montags-Ausgaben von «TV total». Dabei lief es im direkten Vorlauf für den Unterföhring-Sender sogar gut.holte sich ab 19:05 Uhr gute 0,74 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab - die Vorarbeite für eine erfolgreiche Primetime war gemacht.