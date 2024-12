Primetime-Check

Der letzte «Tatort» vor Weihnachten, viele Spielfilme im privaten Sektor und ein Koch-Weihnachtsspecial bei VOX. Wer holt sich die Primetime-Krone?

Im Ersten versucht sich dergegenaus dem Zweiten. Der Krimi hat hier klar die Nase vorn, 6,78 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 24,6 Prozent sind mehr als genug - der TV-Film im Zweiten schafft lediglich 3,63 Millionen Zuschauer und 13,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist es ähnlich deutlich, 0,92 Millionen im Ersten sorgen für 16,0 Prozent am Markt, das Zweite kommt auf 0,38 Millionen und 6,5 Prozent. Im Ersten übernehmen ab 21:45 Uhr die- im Zweiten kann man ab 21:45 Uhr zumschalten. Das ZDF bleibt Zweiter, 3,02 Millionen Zuschauer für das News-Format - das Erste gewinnt mit 4,15 Millionen Zuschauern.Mit ProSieben Sat.1 , Kabel Eins und RTLZWEI stürzen sich vier private Sender in den Spielfilm-Vergleich. Der Gewinner istbei ProSieben. Der Film aus dem Jahr 2020 sichert sich 1,91 Millionen Zuschauer und nicht zu schlagende 7,5 Prozent am TV-Markt.hat Bällchensender hier den zweiten Platz gewonnen. 1,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hiervon konnten 0,59 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen werden. Damit ist Sat.1 auch in der Zielgruppe auf Platz zwei - der Film bei der roten Sieben kommt auf starke 0,79 Millionen werberelevante Zuschauer. Die Marktanteile zeigen 10,3 Prozent bei Sat.1 und 14,3 Prozent bei der roten Sieben.Bei Kabel Eins läuft es mitähnlich gut. Es ergeben sich 1,17 Millionen Zuschauer, der Marktanteil liegt bei 4,5 Prozent. In Sachen Zielgruppe können 0,41 Millionen Umworbene definiert werden, starke 7,5 Prozent ergeben sich. Bei RTLZWEI läuft- hierzu liegen bislang keine Daten vor.Bei RTL heißt es über die Primetime hinweg. Mit der Partiesind ab 19 Uhr bis zu 0,52 Millionen Zuschauer drin, der beste Marktanteil ergibt sich im ersten Viertel mit 2,6 Prozent. Die Zielgruppe verfolgt den Football-Abend vorerst mit bis zu 0,22 Millionen Zuschauern (4. Viertel) - hier ergaben sich dünne 3,9 Prozent. Bei VOX gab es. Der Koch-Abend sichert sich gute 1,07 Millionen Zuschauer, hiervon stammen 0,48 Millionen aus der klassischen Zielgruppe. Die Marktanteile ergaben so 4,7 und 9,5 Prozent.