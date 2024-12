Krimi-Sieg für das ZDF

Quotennews

Mit dem erst zweiten neuen Fall von «Nord Nord Mord» schnappt sich das Zweite den Tagessieg am Tag vor Weihnachten.

So macht man sich in Mainz ein vorweihnachtliches Geschenk! Der neue Fall aus der Krimireihe, ist im ablaufenden Kalenderjahr erst der zweite neue Fall. Jedoch hat sich das Warten zweifelsohne gelöhnt, ganze 7,00 Millionen schalten für Peter Heinrich Brix ein, das sind überragende 26,8 Prozent am TV-Markt. Trotz aller Freude vor den Feiertagen, mit dem Jahresauftakt am 08. Januar kann die gestrige Leistung nicht konkurrieren. Damals schalteten für den Streifendeutlich bessere 8,40 Millionen ein.14- bis 49-Jährige konnten damals 0,66 Millionen definiert werden, auch hier feiert man mit dem gestrigen Ergebnis keinen internen Sieg. 0,44 Millionen von gestern liegen dann bei 8,6 Prozent Marktanteil auch deutlich unter der zweistelligen Marke. Nichtsdestotrotz kann dem Zweiten den Sieg in Sachen Gesamtreichweite niemand mehr nehmen. Ärgster Verfolger aus einem anderen Sendehaus ist dann auch gar nicht die Primetime aus dem Ersten, das 18 Uhr-Quizschnappt sich mit 3,26 Millionen Zuschauern den zweiten Platz. Bei einem Marktanteil von 19,6 Prozent wird der Unterschied in den Leistungen deutlich.Bei den jüngeren Zuschauern ist der 23. Dezember eine komplett andere Sieges-Story. Das Zweite hat mit seinem Krimi nichts in den ganz vorderen Plätzen zu tun - hier ist RTL dominant. Jedoch ebenfalls nicht mit der hauseigenen Primetime - das Daily-Formatsichert sich ab 19:35 Uhr 0,54 Millionen Umworbene und damit den Tagessieg. Starke 12,9 Prozent am entsprechenden Markt unterstreichen den Sieg. Vernachlässigt wird an dieser Stelle die «Tagesschau» um 20 Uhr. Das News-Format liegt mit 0,95 Millionen jüngeren Fernsehenden noch einmal deutlich vor RTL.