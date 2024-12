FOX News gewinnt 21 Prozent an Zuschauern hinzu

US-Quoten

Der Fernsehsender erreichte in der Primetime im Durchschnitt 2,41 Millionen Zuschauer.

FOX News Channel (FNC) brach auch 2024 wieder Quotenrekorde und beendete das Jahr mit dem höchsten Anteil an Zuschauern von Kabelnachrichten seit fast einem Jahrzehnt. Damit ist FNC laut Nielsen Media Research seit neun Jahren in Folge das meistgesehene Kabelnetzwerk im gesamten Fernsehen. In der Hauptsendezeit erreichte FNC durchschnittlich 2.406.000 Zuschauer (+31 % gegenüber 2023) und 298.000 in der Altersgruppe A25-54 (+42 % gegenüber 2023) und übertraf damit CNN und MSNBC zusammen in der Zuschauerzahl. Insgesamt verzeichnete FNC 1.462.000 Zuschauer (+21 % gegenüber 2023) und 187.000 in der Altersgruppe A25-54 (+26 % gegenüber 2023).Suzanne Scott, CEO von FOX News Media, kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: „Während der gesamten Berichterstattung über einen turbulenten politischen Zyklus, Kriege im Nahen Osten und wichtige aktuelle Nachrichtenereignisse schalteten Millionen von Zuschauern aus dem gesamten politischen Spektrum weiterhin den FOX News Channel ein, um unsere unübertroffene Berichterstattung und Analyse zu verfolgen. Ich bin sehr stolz auf unser gesamtes Team, das einmal mehr bewiesen hat, warum wir der meistgesehene Sender des Landes sind, da wir die Konkurrenz bei der Berichterstattung über die Themen, die für die Amerikaner im Alltag am wichtigsten sind, hinter uns gelassen haben.“Die Berichterstattung von FOX News Media über die Wahlnacht übertraf alle Fernsehsender mit fast 13,6 Millionen Zuschauern und 4,4 Millionen in der A25-54-Demo, während die Übertragung der Rede von Vizepräsidentin Kamala Harris zur Niederlage mit fast acht Millionen Zuschauern ebenfalls die Nummer eins war. Die Simultanübertragung der ABC-Präsidentschaftsdebatte zwischen der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Kamala Harris und dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, von FOX News Media erreichte 14,2 Millionen Zuschauer und übertraf damit am 10. September NBC, CBS und die Kabelnachrichten, während die Simultanübertragung der CNN-Präsidentschaftsdebatte mit 13,4 Millionen Zuschauern die größte Zuschauerzahl im Fernsehen verzeichnete.