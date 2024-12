Primetime-Check

Zum Sonntags-Primetime-Abschluss des Jahres gibt es einen neuen «Polizeiruf 110», viele Filme im privaten Sektor und eine alte Ausgabe «Kitchen Impossible». Wer gewinnt den letzten Sonntag des Jahres?

Die größte Aufmerksamkeit sollte sich am finalen Sonntag des Jahres der neuesichern. Mit dem Fallkommt das Erste auf 6,12 Millionen Zuschauer und damit auf überragende 24,0 Prozent des gesamten TV-Marktes. Die jüngeren Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schnappen sich 12,0 Prozent, hierfür brauchte es 0,62 Millionen an Reichweite. Das ZDF kann hier jeweils nicht mithalten., ebenfalls ein neuer 90-Minüter, kommt auf "nur" 4,54 Millionen Zuschauer. Damit waren 17,6 Prozent am Gesamtmarkt möglich, die jüngeren Zuschauer kamen an ihrem Markt auf 6,3 Prozent, wofür es 0,32 Millionen Zuschauer brauchte. Im Anschluss hielt im Erstennoch 3,51 Millionen im Ersten, dasim Zweiten ließ die Reichweite auf 3,87 Millionen sinken. Die Marktanteile lagen damit bei 16,8 und 15,9 Prozent.Der letzte private Primetime-Sieg eines Sonntags geht an Sat.1! Mitsichert sich der Bällchensender 1,34 Millionen Zuschauer und überzeugende 5,7 Prozent am Markt. Kein anderes 20:15 Uhr-Format war besser, mit 1,03 Millionen kommtvon ProSieben noch am ehesten an die Leistung ran. Hier lag der Marktanteil bei 4,3 Prozent. Die Zielgruppe verteilt Platz eins und zwei identisch - Sat.1 kommt mit 0,48 Millionen und 9,7 Prozent an Gold, Silber schnappt sich ProSieben mit 0,38 Millionen und 7,7 Prozent.Der dritte Platz der Zielgruppen geht ebenfalls an einen Spielfilm,holt sich mit 0,35 Millionen Umworbenen und 6,9 Prozent die verdiente Bronze-Medaille. Insgesamt verfolgen 0,64 Millionen den Streifen aus dem Jahr 2014, das waren eher dünne 2,6 Prozent. Das reicht nicht für den insgesamt dritten Platz, den schnappt sich VOX. Mit einer Wiederholung vonfolgen 0,75 Millionen Zuschauer der roten Kugel, das sind dann doch bessere 3,5 Prozent. Manko ist hier die Zielgruppe, 0,32 Millionen Werberelevante reichen dann nur für den unliebsamen vierten Platz, wenn auch 6,9 Prozent in Ordnung gehen.Schlusslicht im Film-Vergleich ist RTLZWEI mit. Der rückwärts alternde Brad Pitt spielt lediglich 0,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nach Grünwald, das sind doch dünne 2,1 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe sieht es mit 3,9 Prozent Anteil und 0,19 Millionen Umworbenen allenfalls marginal besser aus. Über die Primetime hinweg kommen im Schnitt 0,38 Millionen Zuschauer zu RTL und- ab 19 Uhr ist hier die Partiezu sehen. Mit der Reichweite sind 3,1 Prozent möglich, in der Zielgruppen-Abrechnung sind mit 0,23 Millionen Umworbenen 7,6 Prozent drin.