Hat mal wieder ne große Show gemacht: Lanz bei «WWDS XXL»

Quotennews

Im Schlepptau hatte er Richard David Precht

- die Quoten waren trotzdem nicht schlecht.

Seit 2015 ist das Quiz-Formatmit Moderator Kai Pflaume sowie den Team-Kapitänen Bernhard Hoëcker und Elton inzwischen am Vorabend des Ersten beheimatet. In dieser Zeit gelang es der Produktion von «UFA Show & Factual», sich zu einem absoluten Hit zu entwickeln. Da war es nur konsequent, auch einen Primetime-Ableger zu installieren - der sich wenig überraschend ebenfalls erfolgreich etablieren konnte. Die letzten Shows vonholten diesbezüglich über 4 Millionen Zuschauende, vereinzelte Ausgaben brachten es gar über 5 Millionen.Ist der Quiz-Auftritt von Markus Lanz und Richard David Precht nun eher am oberen oder unteren Ende dieses Korridors anzusiedeln? Der Blick auf die gemessenen Zahlen legen tendenziell Ersteres nahe. Insgesamt ließen sich dieses Mal 4,90 Millionen Personen für die letzte-Ausgabe in 2024 erwärmen, das waren 20,9 Prozent Gesamt-Anteil, der sehr gut ist, aber hinter das ZDF zurückfiel. Bei den Jüngeren zog die aktuelle Ausstrahlung auch wieder eine schöne Quote - 14,5 Prozent zu 0,71 Millionen waren noch zu holen, im Oktober waren es 15,1 Prozent (0,62 Millionen). Der aktuelle Werte reichte dann auch zur Marktführerschaft bei den Jungen.Danach gab es dann einenim Ersten. Und, nein, dass bedeutete nicht, dass nach WWDS auf einmal nicht mehr gesendet werden konnte, sondern dass Anke Engelke und Matthias Brandt auf den Schirm kamen. Denn auch zu diesem Jahresabschluss gab es eine weitere Episode ihrer kammerspielartigen Treffen. Es war die insgesamt dritte Folge der Reihe, die unter dem passenden Titelnun auf 2,03 Millionen Zusehende insgesamt und 0,28 Millionen bei den Jüngeren gelangte. Die dazugehörigen Prozentwerte lassen sich auf gute 14,0 und durchwachsene 7,3 Prozent beziffern - gegenüber dem Vorjahr war dies insgesamt wieder ein kleiner Anstieg: Den zweiten Teil sahen schon nur noch mittelmäßige 10,3 (1,56 Millionen) und 6,4 Prozent (0,25 Millionen). Den ersten Kurzschluss 2022 schalteten hingegen noch pralle 18,0 (2,86 Millionen) sowie 11,9 Prozent der 14-49-Jährigen (0,51 Millionen) ein.