Baden gegangen: Neue Tiefstwerte für «TV Total» mit Stefan Mross

Quotennews

Der Volksmusiker konnte das Format nicht vor dem Untergang retten.

Am Samstag-Abend sollte eigentlich die große Live-Bühne vongenutzt werden, um für den Besuch von Stefan Mross beiordentlich die Werbetrommel zu rühren. Doch genau wie die Performance des Trompeters, ließ auch die der Spielshow zu wünschen übrig, weshalb viele den Hinweis auf die Ausstrahlung am Montag gar nicht wahrgenommen haben dürften. Gut gebrauchen können, hätte der Pufpaff-Ableger eine größere Rampe durchaus, schließlich sah es für die letzte Ausgabe mit Claudia Obert richtig mies aus: Bloß 6,4 Prozent in der Zielgruppe standen auf der Uhr.Konnte sich der Entertainer an diesem Montag trotz der einiger Maßen versandeten Cross-Promo zumindest wieder etwas steigern? Nein, im Gegenteil: Mit einem Marktanteil von ganz schwachen 5,0 Prozent bei den Werberelevanten durch 0,25 Millionen Leute bis 49, stürzte man noch weiter den Abhang runter. Die Brainpool-Verantwortlichen sollten sich ernsthaft Gedanken machen, ob sie der Markemit einer zusätzlichen wöchentlichen Ausgabe auf Dauer nicht mehr schaden, als nutzen. Bei den Älteren sah es im Anblick von lächerlichen 2,0 Prozent (0,51 Millionen) übrigens sowieso wieder extrem niedrig aus.Ins Schwarze treffen konnte auch das neue Sendergesicht Chris Tall im weiteren Verlauf des Abends nicht im Geringsten. Stattdessen stellt sich auch seine erste eigene ProSieben-Showimmer mehr als Fehlschlag heraus: Diese Woche blieben nur noch katastrophale 4,9 Prozent vom Kuchen übrig - kein Wunder, so blieben lediglich 0,26 Millionen 14-49-Jährige dran. Wieder etwas besser machte seine Sache ab 22.20 Uhr, welches 6,8 Prozent (0,27 Millionen) einfuhr - immerhin eine Steigerung auf tristem Niveau. Die Neuauflage der Florida-Produktion wird aber auch vorderranging für Joyn hergestellt und ist dort mit größerem Vorlauf zu sehen.