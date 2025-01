Quotencheck

Wöchentlich schalten Millionen Menschen bei Oliver Welke & Co. ein. Zahlreiche Fans kommen auch vom Streaming.

Auf linearem Ausspielweg bleibt die Polit-Satireweiter ein Leuchtturm am späten Freitag-Abend. Aber auch mit Bezug zu den nachgewichteten Quoten zählt die Sendung mit Oliver Welke regelmäßig zu den ganz großen Profiteuren. Im Quotencheck des letzten Ausstrahlungszeitraums wird dies so deutlich, wie bei keinem anderen Format.Bereits am Freitag, den 6. September war genau dies der Fall. An diesem Tag belief sich der Marktanteil auf ganz starke 25,6 Prozent (0,97 Millionen) bei den jungen und 22,3 Prozent (3,63 Millionen) beim Gesamtpublikum. Dies war aber nur der Anlauf, um weiter Schwung zu holen. In den nächsten Wochen ging es kontinuierlich weiter nach oben: Über 28,3 ging es hoch bis auf bombastische 29,5 Prozent (1,30 Millionen) bei den 14-49-Jährigen. Die Älteren sahen ebenfalls mit 4,41 Millionen und 23,8 Prozent in gestiegener Zahl zu.Ab dem 4. Oktober ging es dann zumindest bei den Leuten von 14 bis 49 aber genauso kontinuierlich in die entgegengesetzte Richtung. Über 27,4, im Zwischenschritt 25,1, ging es schließlich bis auf 23,4 Prozent nach unten – ein Nachlassen auf weiter richtig hohem Niveau natürlich. Aus den zwischenzeitlich 1,30 Millionen Jungen wurden mittlerweile 1,08 Millionen.Beim Gesamtpublikum ein echtes Highlight setzte dann die Ausgabe am 25. Oktober, als endgültig gemessen genau 5 Millionen Leute zusahen, die einen Anteil von 23,5 Prozent brachten (bei den Jungen waren es ebenfalls bockstarke 27,5 Prozent). Doch es kam alles noch besser – in beiden Altersklassen. Auf eh schon sehr hohem Niveau explodierten die Zahlen am 8. November förmlich auf kometenhafte 28,8 Prozent gesamt und 35,4(!) Prozent bei den Jüngeren – insgesamt 5,98 Millionen waren dabei. Das alles war zwei Tage nach dem Bruch der Ampelkoalition und auch der US-Wahlen.Diese zwei politischen Großereignisse hielten das Interesse auch in den Folgewochen weiter exorbitant hoch. Sieben Tage später waren es noch 5,42 Millionen Leute, die dabei waren, selbst am 29. November noch 5,48 Millionen. Die Quotenwerte beliefen sich in einem ganz tollen Korridor von 25,2 und 26,2 Prozent. Jene gesteigerte Flughöhe setzte sich auch mit Blick auf die Altersgruppe 14-49 weiter durch: maximal 1,53 Millionen bei prallen 31,2 Prozent wurden in diesem Zeitraum erhoben.Am letzten Ausstrahlungsdatum vor Weihnachten, dem 13. Dezember, sah es mit endgültig gewichteten 22,3 Prozent insgesamt sowie 26,2 Prozent bei den Menschen bis 49 konnte ein gelungener Jahresabschluss begangen werden. Es waren Reichweiten von 4,79 bzw. 1,24 Millionen die dies hervorbrachten. Die durchschnittlichen Resonanzen das gesamten gemessenen Zeitraums von 23,8 Prozent bei den Älteren und 27,7 Prozent bei den Jüngeren lassen keinen Zweifel an der Vitalität der. Die Staffel holte 4,80 Millionen Zuschauer, wovon 1,30 Millionen Menschen jung waren.