Phantastisch: Tierwesen sichern Sat.1 gute Quoten

Quotennews

Es stand die Free-TV-Premiere von «Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» auf dem Sendeplan.

Beihandelt es sich um den bereits dritten Teil der Tierwesen-Saga. In die Kinos kam die unter anderem mit Eddie Redmayne besetzte Produktion 2022 und konnte in Deutschland richtig gute Zuschauerzahlen von über 3 Millionen Besuchern einfahren. Damit wusste er sich hier Platz 4 der erfolgreichsten Filme des besagten Jahres zu schnappen. Bedeutete dies nun noch einmal ein gesteigertes Interesse bei der TV-Auswertung bei Sat.1?Anhand einer Resonanz von starken 13,1 Prozent Quotenanteil (0,82 Millionen) am Markt der Leute von 14-49 lässt sich hier wirklich ein klar überdurchschnittliches Interesse für Sat.1-Verhältnisse feststellen. Und wie sahs beim Gesamtpublikum aus? Hier lief es anhand von 1,51 Millionen, die zu 5,8 Prozent überleiteten, eher recht mau, der Bällchensender wird sich seinen Jubel über die Zielgruppen-Ergebnisse davon aber nicht trüben lassen.In der Daytime gelang es dem Kanal hingegen nur mäßig, mit familienfreundlichen Animationsfilmen zu verfangen.sorgte um 16.30 Uhr für Dimensionen von schwachen 5,9 Prozent bei 0,22 Millionen aus der Zielgruppe sowie ganz niedrige 2,9 Prozent bei 0,52 Millionen gesamt. Es folgten die, die sich „auf der Suche nach dem Mini-Boss“ befanden und nicht mehr in direkter Konkurrenz zum Skispringen liefen. Zuschauer fanden sie gesteigerte 0,39 Millionen zwischen 14 und 49 zu einem passablen Anteil von 8,8 Prozent.