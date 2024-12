Zum Jahresabschluss ein Spielfilm gefällig?

Quotennews

«Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer», «Große Haie - Kleine Fische», «Zahnfee auf Bewährung» oder doch «Harte Jungs»? Der letzte Sonntag liegt voll in Spielfilm-Hand.

Der Sonntag ist Familien-Tag und da es zum Jahresabschluss vielerorts kühl und ungemütlich ist - bietet es sich an, Zeit auf der Couch und damit vor dem Fernseher zu verbringen. Bereits ab den frühen Morgenstunden geben die privaten Sender sprichwörtlich Vollgas in Sachen Film-Angebot. Hier ein Überblick über verschiedene Zeiträume und welcher Sender sich jeweils den Sieg holen konnte. Wir starten mit dem frühen TV-Slot am Morgen vor 10 Uhr. Hier ist es ein direktes Duell zwischen RTL und RTLZWEI - aus Köln wirdin den Ring geschickt, Grünwald kontert mit. Klarer Vorteil für das animierte Abenteuer aus dem Meer, 0,27 Millionen frühe Zuschauer markieren immerhin 3,7 Prozent des Marktes, die Zielgruppe ist der Star der Show mit 0,17 Millionen Umworbenen und starken frühen 11,9 Prozent. Rowan Atkinson als englischer Chaos-Spion kommt auf 0,19 Millionen Zuschauer, wovon sich 0,07 Millionen Werberelevante definieren lassen. Hiermit konnten Marktanteile von insgesamt 2,4 Prozent und entsprechend werberelevanten 4,4 Prozent erreicht werden. Sieg RTL? Ja - gewissermaßen.Zur Wahrheit gehört auch, dass zeitgleich ab etwa 9 Uhr Sat.1 und VOX deutlich erfolgreicher sind - jedoch noch nicht mit Spielfilmen. Bei der roten Kugel schalten 0,38 Millionen Zuschauer zu einer Folge, beim Bällchensender wird das morgendliche Geschäft vommit 0,55 Millionen Zuschauern dominiert. Die Marktanteile lagen hier im Gesamten jeweils bei 6,1 und 7,2 Prozent ebenfalls deutlich weiter oben. In der Zielgruppe ist «Criminal Intent» mit 0,08 Millionen und 6,6 Prozent leicht vor RTLZWEI, das «Frühstücksfernsehen» liegt mit 0,13 Millionen und 8,4 Prozent hinter der RTL-Film-Konkurrenz.Damit rein in das Mittags-Angebot. Ab 13 Uhr steigt Sat.1 mitins Spielfilm-Rennen ein, RTL lässtfolgen (ab 12:20 Uhr), bei VOX übernimmt ab 12:40 Uhrund RTLZWEI steigt mitbereits ab 11:40 Uhr ein. Grünwald muss abermals die rote Laterne akzeptieren, der Streifen aus dem Jahr 2021 findet mit 0,21 Millionen Zuschauer nur dünne 2,0 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe macht mit 0,07 Millionen Umworbenen und 3,3 Prozent ebenfalls nicht wirklich von sich reden. Da läuft es mit der Wiederholung von «Zahnfee auf Bewährung», zuletzt im Vorabend-VOX-Programm am 23. Dezember gezeigt, deutlich besser. Mit 0,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und soliden 3,8 Prozent am Gesamtmarkt wird die rote Kugel leben können, die Zielgruppe funktioniert mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 5,8 Prozent ihres Marktes.Sat.1 steigt mit dem ersten Spielfilm des Tages direkt auf Platz zwei der Rangliste ein, «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer», die Neuauflage aus dem Jahr 2018, sichert sich mit 0,46 Millionen einen marginalen Vorteil vor VOX, der Marktanteil liegt ebenfalls bei 3,8 Prozent. In Sachen Zielgruppe ist noch weniger Unterschied zwischen Bällchensender und roter Kugel auszumachen, mit 0,13 Millionen Umworbenen ist die Reichweite weitestgehend identisch, mit 5,6 Prozent am Markt liegt der zweite Platz eher bei VOX. Damit ist auch im Mittags-Slot RTL der Sieger, «Kung Fu Panda 2» ist jedoch kaum nennenswert in Führung, 0,47 Millionen Zuschauer sorgen für 4,3 Prozent - deutlicher ist die Führung in der Zielgruppe. Hier kommen 0,26 Millionen nach Köln, das sind starke 11,6 Prozent.Im folgenden Zeitfenster bis etwa 15 Uhr ist es ein Dreier-Vergleich. RTL schicktins Rennen,soll es bei VOX richten undübernimmt bei RTLZWEI. Wenig überraschend bleibt Grünwald insgesamt auf dem letzten Platz, 0,26 Millionen Zuschauer sind weit von der Konkurrenz entfernt, zudem schmecken 2,1 Prozent wenig. Erstmals kann RTL den Sieg nicht einfahren, die Wiederholung der VOX-Primetime vom 27. Dezember, sollte es mit 0,60 Millionen Zuschauern richten. Die Animation aus Köln schafft "nur" 0,56 Millionen Zuschauer, dennoch ist man mit 4,3 Prozent erfolgreicher am Markt, VOX schafft lediglich 4,2 Prozent. In der Zielgruppe gibt es zudem eine weitere Überraschung - der letzte Platz geht an VOX. 0,14 Millionen Umworbene sorgen für lediglich 5,3 Prozent, RTLZWEI springt mit Axel Stein und 0,15 Millionen Werberelevanten auf 6,5 Prozent, Sieger ist RTL mit 0,23 Millionen und 9,7 Prozent.VOX verabschiedet sich damit aus dem Film-Rennen und geht auf die gewohnten Sonntags-Shows - für Sat.1, RTL und RTLZWEI geht es weiter. Ab 15 Uhr bis direkt vor die Primetime sollten alle Sender noch mindestens zwei Spielfilme über den Äther schicken. Mit dem deutlich geringsten Interesse muss weiterhin RTLZWEI zurechtkommen.ab 15:10 Uhr,ab 16:45 Uhr undab 18:30 Uhr spielen 0,28, 0,29 und 0,42 Millionen Zuschauer nach Grünwald - die Marktanteile liegen so bei 1,9, 1,6 und erneut wenig erfolgreichen 1,9 Prozent. In der Zielgruppe lief es teilweise besser, von 0,15 Millionen Umworbenen und 5,6 Prozent ging es vorerst zurück auf 0,12 Millionen und 4,0 Prozent, dann jedoch auch wieder hoch auf erfreuliche 0,21 Millionen und 5,6 Prozent.Bei Sat.1 geht es mitweiter, ehe ab 17:15 Uhrübernimmt. Mit dem Verlauf hält der 3,9 und 3,6 Prozent am Gesamtmarkt, die Reichweite sinkt damit von 3,9 auf 3,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigert sich die Reichweite von 0,13 auf 0,18 Millionen Umworbene, der Marktanteil blieb damit stabil bei 5,1 Prozent. Mithat RTL erst noch das Nachsehen, 0,55 Millionen Zuschauer bedeuten einen kleinen Etappensieg für Sat.1, der Marktanteil bei RTL lag bei 3,6 Prozent. Mitab 17 Uhr holt sich RTL dann jedoch den Sieg zurück, 0,78 Millionen Zuschauer und 4,2 Prozent am Markt sind nahezu dominant. In der Zielgruppe läuft es mit 0,35 Millionen Umworbenen sehr gut, hier sind starke 11,0 Prozent zu holen - bereits zuvor hatte RTL 0,24 Millionen und 8,9 Prozent zu verbuchen.Im Primetime-Check finden sich die Zahlen des Abends!