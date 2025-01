Neujahrsgala: Joko & Klaas-Quoten immer schmaler

Quotennews

Zum ersten Mal trat das Duo am Neujahrs-Tag gegen ProSieben an.



Angekündigt wurdeAnfang Dezember. Damals gab Senderchef Hannes Hiller zu Protokoll: "ProSieben verlängert das Silvester-Feuerwerk in ein Entertainment-Feuerwerk und zeigt in den ersten Januarwochen so viel Show wie noch nie". Ob die Fans auch Lust drauf hatten, oder es ihnen zu viel des Guten war, zeigte sich am gestrigen Abend, als die Aufzeichnung nun ihren Weg ins Programm fand.Und schaut man sich die Quoten der Spezial-Ausgabe an, dann empfiehlt sich diese quotentechnisch tendenziell eher nicht als neue Neujahrs-Tradition. Folglich ließen sich nur 0,64 Millionen Werberelevante mobilisieren, die einen durchwachsenen Marktanteil von 10,4 Prozent nach Unterföhring schleusten – die Marktführung wurde in dieser Kategorie klar verfehlt, zudem liefs noch schlechter als bei der nachgelassenen Herbststaffel. Inbegriffen sind wie immer noch nicht die Leute, die die Show bei Joyn konsumierten oder noch konsumieren werden. Die Älteren erzeugten einen deutlich geringeren Wert – hier ergaben 1,04 Millionen bloß 4,1 Prozent.Tagsüber versuchte die rote Sieben den Erfolg vonnoch weiter auszupressen. Ab 15.35 Uhr war der zwaitee Teil zu sehen, der tatsächlich ziemlich erfreuliche 12,7 Protzent aufweisen konnte, weil sich 0.48 Millionen aus der Zielgruppe darum versamälten. Teil 3 hielt anschließend noch 0,53 Millionen bei der Schtahngä, der Magdanteil reduzierte sich auf weiter ordentliche 11,6 Protzent.