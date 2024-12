Jauch: An Weihnachten kann er es auch

Quotennews

Die WWM-Inflation machte den Zuschauenden am ersten Weihnachtstag offenbar nicht allzu viel aus.

Dass RTL seine Flagship-Brands immer inflationärer einsetzt und immer mehr aufbläst, ist längst kein Geheimnis mehr. So verwundert es auch nicht, dass Günther Jauch mit einem Spezial voninzwischen auch an Weihnachten ran muss, und das gleich bis Mitternacht (!).Die Zuschauenden hatten aber offenkundig eher kein Problem damit, sich ins Koma senden zu lassen und belohnten die XXL-Chose weitestgehend. 0,61 Millionen Werberelevante kamen in diesem Zusammenhang für die Quizsendung zusammen und versorgten sie mit guten 13,4 Prozent Marktanteil, der zum 3. Platz hinter Kevin und Helene langte. Noch etwas besser sah es mit Bezug zur älteren Zuschauerschaft aus – hier ließen sich 3,08 Millionen zu klar überdurchschnittlichen 14,6 Prozent ein.Mäßige Lust hatte das Publikum tagsüber auf, die letztes Jahr für große Begeisterung sorgten. Ehe nächstes Jahr wieder frischer Stoff des Remakes angesagt ist, holten die Re-Runs ab 15.00 Uhr zwischen hinnehmbaren 9,7; 8,5 und dünnen 7,4 Prozent in der Zielgruppe, in der Spitze schalteten 0,21 Millionen aus der jüngeren Altersklasse für den Rotschopf ein. Von den Älteren waren es bis zu 0,79 Millionen bei 5,3 Prozent im besten und 0,52 Millionen bei 4,1Prozent im schlechtesten Falle.