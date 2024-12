«90 Jahre LEGO» übertrumpft die Primetime

Quotennews

Manchmal braucht es kein großes Blockbuster-Spektakel - manchmal ist Erfolg auf kleinen Steinen gebaut.

"Ob "Harry Potter", "Kevin - Allein zu Haus" oder die "Titanic" - fast alles lässt sich aus LEGO-Steinen nachbauen." So schreibt es Kabel Eins in der Beschreibung von- und genau darum, soll es in der 90-Minuten-Doku gehen. Was hat LEGO in 90 Jahren Geschichte so erreicht? Was waren die ganz großen Erfolge? Das Konzept ist simpel und funktioniert - einigermaßen. Zur Premiere im Dezember 2022 schalten verhaltene 0,71 Millionen Menschen ein, das sind lediglich 2,4 Prozent am Markt. Doch die Zielgruppe kann sich beweisen, 0,41 Millionen Umworbene sorgen für ansehnliche 5,5 Prozent.Gestern holt Kabel Eins das Format aus der Mottenkiste, nicht mehr zur Primetime, es soll ab 18:15 Uhr den Vorabend beleben. Und schon die Gesamtreichweite schmeckt, 0,55 Millionen Zuschauer besorgen recht ordentliche 2,8 Prozent Marktanteil. Das ist für sich genommen ein schöner Wert, doch wird im Kontext deutlich schöner. Über den bisherigen Tag blickend, ergibt sich kein anderes Kabel Eins-Format mit einer besseren Reichweite. Das überrascht noch nicht wirklich, natürlich steigen die TV-Zahlen in Richtung der Primetime nahezu immer. Besonders wird die Leistung beim Blick auf den restlichen Tag. - die 0,55 Millionen Zuschauer bleiben nämlich der Bestwert.«Die Tribute von Panem - The Hunger Games» können ab 20:15 Uhr "nur" 0,52 Millionen Zuschauer begeistern - danach geht es mit der Wiederholung von «Jäger des verlorenen Schatzes» zurück auf 0,29 Millionen. In der Zielgruppe muss sich «90 Jahre LEGO» mit dem zweiten Platz begnügen. 0,20 Millionen Umworbene sind jedoch in Verbindung mit 6,6 Prozent am Markt ein klarer Erfolg. «The Hunger Games» kann das am Abend mit 0,27 Millionen überbieten, in Sachen Marktanteil liegt man jedoch bei 5,9 Prozent leicht zurück.