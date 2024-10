Blockbuster-Battle

Mit «96 Hours» und «Mamma Mia!» treffen zwei Filme aus demselben Jahr aufeinander. Oder macht der Hollywood-Cast um Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black und Karen Gillan das Rennen?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Wegen seines Jobs hat Geheimagent Bryan Mills seine Tochter Kim immer vernachlässigt. Um das wieder gut zu machen, geht Mills in den vorzeitigen Ruhestand. Doch sein Job holt den Ex-Agenten wieder unbarmherzig ein, als seine 17 Jahre alte Tochter und ihre Freundin Amanda in Paris von Mitgliedern eines osteuropäischen Mädchenhändlerrings gekidnappt werden. Sofort macht sich der Vater auf den Weg, denn die Zeit drängt: Von einem französischen Kollegen erfährt Mills, das ihm nur 96 Stunden bleiben, um seine Tochter und Amanda zu befreien. In der Zwischenzeit werden die Opfer von den Entführern mit Heroin vollgepumpt, um sie gefügig zu machen. Die Mädchen sollen als Prostituierte abgerichtet und verkauft werden. Auf der verzweifelten Suche nach seiner Tochter zieht Bryan Mills eine Schneise der Verwüstung durch die französische Hauptstadt und mit eiskalter Konsequenz hält er sich an die Prophezeiung, die er einem Entführer am Handy gegeben hat: "Ich werde dich finden und töten." Womit die Gangster nicht gerechnet haben: Bryan Mills hat seinen alten Job keineswegs verlernt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 5IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)Die junge Sophie Sheridan will heiraten und zur Hochzeit ihren Vater einladen. Doch es gibt drei potenzielle Kandidaten, mit denen ihre Mutter Donna damals einen Sommerflirt hatte. Kurzerhand lädt Sophie alle drei Männer ein - ohne ihrer Mutter Bescheid zu sagen. Das Chaos ist selbstverständlich vorprogrammiert – "Mamma Mia!"The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer, Martha, Bethany und Fridge ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Der Clou: Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern. Quotenmeter titelte in seiner Kino-Kritik: „Die Fortsetzung von «Jumanji: Willkommen im Dschungel» gleicht ihrem Vorgänger in einigen Belangen – und setzt trotzdem ordentlich einen drauf.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7