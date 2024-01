«Traumschiff» und Neujahrspringen lassen ZDF jubeln

Quotennews

Auch das «Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker» lockte zur Mittagszeit ein Millionenpublikum an und sorgte für tolle Quoten.

Das ZDF läutete das neue Jahr wie in den vergangenen Jahren mit eineein, der aus der Dresdner Frauenkirche übertragen wurde. Um 10:15 Uhr schalteten aber nur 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, sodass sich das ZDF mit einem Marktanteil von 10,0 Prozent begnügen musste. Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren landete man mit 50.000 Sehern im roten Bereich bei 2,9 Prozent. Von Dresden ging es nach Wien, wo das alljährlicheübertragen wurde. Hieran war das Interesse deutlich größer, denn die Reichweite stieg um 11:15 Uhr auf 2,69 Millionen. Bis 13:41 Uhr wurden 20,2 Prozent Marktanteil ausgewiesen. Bei den unter 50-Jährigen standen 0,26 Millionen und 9,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Um kurz vor 14:00 Uhr schaltete der Mainzer Sender nach Garmisch-Partenkirchen, wo das Neujahrsspringen deranstand. Die beiden Durchgänge, die der Slowene Anže Lanišek für sich entscheiden konnte und der Gesamtführende Andreas Wellinger seine Spitzenposition verteidigen konnte, sahen im Schnitt 6,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit verzeichnete das ZDF rund eine Million Zuschauer mehr als Das Erste mit dem Oberstdorf-Springen. Das ZDF durfte sich über einen Marktanteil von 32,9 Prozent freuen. Beim jungen Publikum heimste der öffentlich-rechtliche Sender mit 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen ebenfalls herausragende 24,0 Prozent ein.Im weiteren Verlauf des Nachmittags stand noch das-Springen der Frauen auf dem Plan, das 2,71 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Übertragung aus Oberstdorf mit Eike Papsdorf und Amelie Stiefvatter sorgte für 14,2 Prozent. 0,36 Millionen junge Seher sorgten für 7,6 Prozent. Ab 17:06 Uhr kam dieauf 2,56 sowie 1,96 Millionen Zuschauer. Die 20-Kilometer-Wettbewerbe der weiblichen und männlichen Langläufer sorgten für fallende Zahlen, sodass zunächst 13,4 Prozent drin waren, bei den Männer lag der Marktanteil nur noch bei 9,7 Prozent. Auch in der klassischen Zielgruppe sank der Wert von 6,8 auf 4,6 Prozent.In der Primetime ging es mit einer ZDF-eigenen Neujahrstradition weiter: Nach der aus Quotensicht eher schwächeren-Reise nach Utah ging es für den ZDF-Klassiker am Neujahrstag deutlich bergauf. Mit den Gastdarstellern Oliver und Amira Pocher ging es für Florian Silbereisen alias Kapitän Max Parger nach Nusantara, die neue Hauptstadt Indonesiens. Die Reise traten 5,46 Millionen Zuschauer an – 780.000 Zuschauer mehr als am zweiten Weihnachtsfeiertag und rund 50.000 Zuschauer weniger als vor einem Jahr. Der Marktanteil stieg im Vergleich zu Neujahr 2023 von 17,0 auf 17,8 Prozent. Auch bei den Jüngeren überzeugte «Das Traumschiff» diesmal mehr. 1,04 Millionen sorgten für 14,0 Prozent. Vor einer Woche reichten noch 0,89 Millionen für 14,5 Prozent. Vor einem Jahr standen 0,92 Millionen 14- bis 49-Jährige und 11,3 Prozent zu Buche.