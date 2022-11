Zwei neue «Nord bei Nordwest»-Folgen schon Anfang 2023

TV-News

Das Erste kündigt gleich zu Beginn des neuen Jahres zwei Folgen der beliebten Krimiserie «Nord bei Nordwest» an.

Die Krimiseriezählt zu den derzeit beliebtesten Krimi-Reihen der ARD und erhält Anfang 2023 zwei neue Geschichten. Am Donnerstag, den 5. Januar, geht es um 20:15 Uhr mit der Episode „Auf der Flucht“ los, gefolgt von „Canasta“ sieben Tage später. Produziert wird die Serie von Triple Pictures im Auftrag. Beide Folgen stehen wie gewohnt auch in der ARD Mediathek zur Verfügung. In den Hauptrollen sind Hinnerk Schönemann und Jana Klinge zu sehen. Das Drehbuch zu „Auf der Flucht“ hat Holger Karsten Schmidt verfasst, während Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann diesmal selbst die Regie führte. In „Canasta“ fungiert wiederum Felix Herzogenrath nach einer Drehbuchvorlage von Niels Holle als Regisseur.Anfang 2023 bekommen es Hauke Jacobs (Schönemann) und Kommissarin Hannah Wagner (Klinge) zum Staffelauftakt mit echten Schwerverbrechern zu tun. Während ihres Transports gelingt vier Strafgefangenen die Flucht. Ihr Plan: unerkannt in Schwanitz untertauchen und sich dann mit der Abendfähre absetzen. Als sie in ein Haus einbrechen, um sich mit neuer Kleidung auszustatten, kommt es zum Schusswechsel mit dem Bewohner. Dieser stirbt, einer der Flüchtigen wird verletzt. Die Häftlinge nehmen Jule Christiansen (Marleen Lohse), die ärztliche Hilfe leistet, und ihre Praktikantin Lea (Carolin Granier) als Geiseln. Eine schwierige Situation für Hauke und Hannah, die den Gangstern auf die Schliche kommen, aber Jule und die Praktikantin Lea nicht in Lebensgefahr bringen dürfen. In weiteren Rollen spielen Roman Knižka, Vincent Leittersdorf, Tino Führer und Konstantin Lindhorst.In der darauffolgenden Episode „Canasta“ mit Marion Kracht in einer Gastrolle steht das gleichnamige Kartenspiel im Mittelpunkt. Die Kartenspielerrunde von Bestatter Töteberg (Stephan A. Tölle) hat vor kurzem ihr viertes Mitglied durch einen mysteriösen Todesfall verloren - und ein weiterer Vorfall torpediert das Spielgeschehen erneut. Hildegard Knutzen (Kracht) und Jutta Weinert (Katja Danowski) wollen gerade mit Töteberg auf ihren verblichenen Mitspieler anstoßen, als ein Wagen ungebremst in Tötebergs Garten rast. Der angeschossene Fahrer lebt gerade noch lange genug, um den dreien mitzuteilen, dass sich in seinem Kofferraum eine Menge Geld befindet. Ein rätselhaftes Geschehen, das komplizierte Ermittlungen und weitreichende Verwicklungen für Kommissarin Hannah Wagner nach sich zieht. Zudem suchen Hauke Jakobs und Jule Christiansen parallel auch noch nach einer geeigneten Unterstützung für die Tierarztpraxis.