Katrin Bauerfeind moderiert Deutschen Filmpreis 2022

Köpfe

Mit Ed Herzog steht auch der künstlerische Leiter des 72. Deutschen Filmpreises fest.

In der vergangenen Woche gab die Deutsche Filmakademie die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2022 bekannt, der am 24. Juni verliehen wird (Quotenmeter berichtete). Nun hat die Filmakademie, wer Nachfolger von Daniel Donskoy wird, der im vergangenen Oktober die Gala moderierte. In diesem Jahr wird Katrin Bauerfeind durch die Veranstaltung führen, bei der in insgesamt 20 Kategorien die begehrte Lola-Trophäe verliehen wird. Das Erste überträgt die Show am Abend der Veranstaltung zeitversetzt um 22:55 Uhr. Die ARD-Gemeinschaftsproduktion entsteht unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).„Wegen Veranstaltungen wie dem Filmpreis wollte ich Moderatorin werden. Es ist mir eine große Ehre, da am 24. Juni rauskommen zu dürfen, und ich freue mich sehr auf den Abend mit all den tollen Menschen aus der Filmbranche!“, freute sich Katrin Bauerfeind über die Nominierung als Moderatorin. Bereits zwei Preisträger stehen fest, denen die «Frau Jordan stellt gleich»-Darstellerin Preise überreichen darf. Der Ehrenpreis geht in diesem Jahr an den Kameramann Jürgen Jürgens. Die Auszeichnung für den „Besucherstärkster Film“ darf sich der Kinderfilm «Die Schule der magischen Tiere» abholen.Die künstlerische Leitung des 72. Deutschen Filmpreises übernimmt der Drehbuchautor, Komödienspezialist und Kultregisseur der Eberhofer-Krimis, Ed Herzog ( «Sauerkrautkoma» ► , «Kaiserschmarrndrama») Sein Ziel ist es, die Verleihung des Deutschen Filmpreises zu einem unterhaltsamen Abend zu machen, der den deutschen Filmund seine Stars feiert.„Die künstlerische Leitung für den Deutschen Filmpreis zu übernehmen, ist ein Geschenk! Man muss zwar ein kleines bisschen verrückt sein, diese Herausforderung anzunehmen, es kann aber doch letztlich nichts Schöneres geben, mit diesem Abend Danke zu sagen. Ein Dank an all die Kreativen, die uns im letzten Jahr so wunderbare Kinomomente geschenkt haben. Mit der Gestaltung des Abends tragen wir auch eine Verantwortung. Mehr denn je geht es in diesen Zeiten um Solidarität und Zusammenhalt. Der Abend soll von Wärme und Liebe für die Filmschaffenden und ihre Werke geprägt sein“, so Herzog über seine Aufgabe.