Zeo  Comedy-Videos, Spielfilme und ein Thriller

YouTuber

Thomas Maier hat sich durch viele verschiedene Projekte eine große Reichweite im Internet erarbeitet.

Seit über neun Jahren produziert Zeo Videos auf YouTube und das hauptsächlich im Comedy-Bereich. Momentan ist er auf drei Kanälen aktiv und streamt zusätzlich noch auf Twitch. Neben Parodien und den Comedy-Formaten, bei denen oftmals auch andere YouTuber im Fokus stehen, ist Zeo auch für seien Spielfilme bekannt, die auf der Plattform kostenlos zur Verfügung stehen. So hat er sich auf seinem Hauptkanal inzwischen eine Community von mehr als 450.000 Abonnenten aufgebaut.Der 31-jährige Webvideoproduzent heißt mit bürgerlichem Namen Thomas Maier und wurde am 30. September 1990 in Ebersberg geboren. Er wuchs in München auf, wo er auch die Technikerschule besuchte und dort von 2013 bis 2016 eine Ausbildung im Bereich Maschinenbau absolvierte. Im Anschluss begann er, bei BMW zu arbeiten. Schon zuvor, im März 2013, lud Maier die ersten Videos auf seinem Kanal hoch. Er dachte sich bereits als Kind gerne Geschichten aus und wollte diese mit den Menschen um sich herum teilen. So setzte er seine Ideen in Form von Videos um und startete mit kurzen Clips im Comedy-Bereich. Er beschreibt seinen Humor selbst als einfach und stumpf.Mit der Zeit entstanden somit zahlreiche Formate auf dem Kanal, die bei den Zuschauern sehr beliebt sind. In der Reihe „How to be“ dreht sich alles um andere YouTuber, die er parodiert. Er gibt eine Anleitung, wie man selbst zu diesem besagten YouTuber wird. Dazu gehören etwa Taddl, Paluten, Coldmirror, Anni The Duck, Julien Bam oder Rezo. In der Reihe „Zeo und das Internet“ geht der Webvideoproduzent auf Videos ein, die ihm seine Zuschauer zuvor gesendet haben. In „Chill deine Basics“ schlüpft er in die Reihe eines stereotypischen Bayers und kommentiert in dieser Rolle verschiedene Situationen. So entstand beispielweise auch eine bayrische Version des bekannten Hits „Pen Pineapple Apple Pen“.Das gefragteste Video auf dem Kanal stellt mit mehr als 5,1 Millionen Aufrufen allerdings der anderthalbstündige Film „Die Idee von Glück“ dar. Es ist einer der bisher sechs Spielfilme, die Zeo gemeinsam mit seinen Freund Yosh-Tard produziert hat. Die Projekte wurden zum Teil durch Crowdfunding finanziert und es wirkten zudem viele weitere YouTuber mit. Vier der Filme haben mit circa 90 Minuten tatsächlich Spielfilmlänge, während die anderen beiden etwa 20-minütige Kurzfilme sind. Zurzeit ist ein siebter Film in Arbeit, der sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte, aber nun in den kommenden Monaten auf dem Kanal veröffentlicht werden soll.Zu der Internetpräsenz von Zeo gehören außerdem regelmäßige Streams auf der Plattform Twitch, bei denen er sich entweder mit seinen Fans unterhält, auf andere Videos reagiert oder ein Online-Spiel spielt. Ausschnitte davon erscheinen zudem auf dem Zweitkanal ZeoLive, welcher ebenfalls über 100.000 Abonnenten misst. Einen dritten Kanal mit dem Namen „Beste Freunde oder so“ betreibt Maier gemeinsam mit Julian Schmucker, der auf YouTube als YoshTard bekannt ist. Häufig taucht auf dem Kanal auch Zeos Freundin Carina auf. Das bekannteste Format heißt „Ach da Jodel mir doch einen!“ und besteht darin, dass Beiträge aus der App Jodel vorgelesen und kommentiert werden.Im August 2018 brachte Maier zudem seinen ersten Roman mit dem Titel „Psychokillers“ auf den Markt. Die Geschichte ist aus der Sicht eines Massenmörders geschrieben und will dem Leser dessen Beweggründe verständlich machen. Durch diese recht vielseitige Präsenz ist es dem Webvideoproduzenten gelungen eine große Anzahl an Menschen für sich zu begeistern.