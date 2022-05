«Zarvakis und Opdenhövel. Live.» mit Kamikaze-Programmierung

Quotennews

Die ohnehin schlechten Reichweiten wurden am Mittwochabend noch einmal unterboten. Die Sendung «TV total» schrammte haarscharf am mauen Bereich vorbei.

Als Frankfurt vor knapp drei Wochen das Hinspiel gegen West Ham United gewann, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass am Mittwoch die Sektkorken knallen könnten. Eine Woche später machten die Hessen den Einzug ins Finale wahr und RTL durfte sich am Mittwoch über sensationelle Reichweiten freuen.Beiarbeitete die Redaktion auf ihre Absetzung hin. Keiner weiß, warum ein Verantwortlicher nicht ein konträres Programm einsetzte (das ZDF holte sechs Millionen mit einem Krimi), sondern den ehemaligen Nationalspieler Bastian Schweinsteiger plus seinen Buch-Autor Martin Suter einlud, um ein Buch zu bewerben, das bereits Ende Januar 2022 erschien. Die Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel durften vor 0,27 Millionen Menschen Fragen stellen, der Marktanteil lag bei furchtbaren 1,1 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,16 Millionen, dies führte zu 2,2 Prozent.Im Vorfeld strahlte ProSieben die Comedy-Sendungaus, die ebenfalls unter Fußball litt. Nur 0,81 Millionen Menschen wollten die Sendung mit Sebastian Pufpaff sehen, die dieses Mal einen Marktanteil von 3,2 Prozent verzeichnete. Bei den jungen Zuschauern wurden dieses Mal mäßige 9,4 Prozent erzielt, die Reichweite lag bei 0,53 Prozent.