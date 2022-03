Yasmina Djballah: Die Sarah muss man gesehen haben!

Interview

Ab Freitag ist die Schauspielerin aus Algerien die neue Oberärztin bei «Betty’s Diagnose». Zuvor war Djballah unter anderem in «Hinter Gittern» und «Die Klempnerin» zu sehen.

Wegen der Corona-Situation war es leider nicht möglich, den Klinikalltag in einem echtenKrankenhaus zu begleiten. Ich habe mir daher gute Arztserien angeschaut, wie «Lenox Hill», das in der Neurochirurgie eines New Yorker Krankenhaus spielt. Aber vor allem auch Dokumentationen über die Situation in deutschen Kliniken. Herausragend ist «Charité intensiv: Station 43». Die dort arbeitende Ärztin Sarah Kamel hat mich mit ihrer Empathie tief berührt. Sie ist mein Vorbild für meine Figur der Nadira Abbas.«New Amsterdam» und «Code Black» habe ich gesehen – beide absolut sehenswert!Ja, ganz klar! Bevor ich die Katja Marnitz gespielt habe wusste ich sehr wenig über MS.Das ist so lange her, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich kann sagen, dass das Arbeitstempo und -pensum seit meinen Anfängen – damals noch auf 16 mm – sehr viel schneller und mehr geworden ist.Ich würde gar nicht sagen, dass sie kein Publikum gefunden hat, denn wir hatten Quoten um 11,5 Prozent. Es hieß damals von Senderseite, dass wir bei zwölf Prozent weitermachen. Ich finde es schade, dass RTL nicht so geduldig und mutig war wie bei einigen anderen Serien.Geboren bin ich in der großen Küstenstadt Oran, aufgewachsen in dem nahegelegenen kleinen Ort Arzew, direkt am Meer. Algerien ist ein wunderschönes Land, die Küste traumhaft, ähnlich der Còte d’Azur nur mit viel weniger Touristen. Die bunten Märkte, die herzlichen Menschen, die Wüste – all das lohnt sich kennenzulernen. Die Sahara MUSS man gesehen haben!Die Menschen in Afrika haben viel weniger Chancen an den Impfstoff zu gelangen als wir privilegierten Europäer. Das führt, obwohl die Bevölkerung im Durchschnitt sehr jung ist, zu einer hohen Sterblichkeitsrate. Es trifft wie immer und überall vor allem die Ärmsten der Armen.Ja, sehr! Ich liebe Schleswig-Holstein, das Meer und die Schlei von Herzen. So verrückt es klingen mag: hier erinnert mich Deutschland am meisten an Algerien.Nein, eigentlich nicht. Damals mit zwei kleinen Kindern waren wir eher immer auf der Flucht vor dem Trubel, waren viel am schönen Wannsee. Heute fahren wir einfach kurz nach Hamburg, wenn uns nach Trubel und Abwechslung ist.Witziger weise bin ich tatsächlich gerade kürzlich im Hotel in Köln beim Zappen bei diesem Format gelandet und bin drangeblieben. Der Grund dafür waren diese sprühenden, lebendigen und durchaus attraktiven älteren Frauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine von ihnen gewinnt.