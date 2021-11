«Berlin  Tag & Nacht»: Wander Patrice aus?

Soap-Check

Bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» erwischt Tobias Maren mit Gras.

Katrin versucht, mit der Jobabsage des "Drei Könige" zurecht zu kommen und wird dabei liebevoll von Michi und Mia aufgefangen. Währenddessen möchte Florian sie mit einer Kommode überraschen, die den Brand überlebt hat. Dabei findet Florian eine Erinnerungskiste von Katrin, und beim gemeinsamen Durchstöbern kommen sie sich plötzlich ganz nah. Simon checkt im Hotel den bekannten Önologen Philip Durant ein. Aus Versehen gibt er ihm ein belegtes Zimmer. Als dann auch noch Philips Koffer verschwindet, ist die Katastrophe perfekt. Carla erfährt erfreut, dass Philip Durant im Hotel abgestiegen ist. Sie will ihn abfangen, um einen Platz in seinem ausgebuchten Weinseminar zu bekommen. Sie gerät mit einem Gast im "Carlas" aneinander, der sich über verkorkten Wein beschwert und, erfährt dann peinlich berührt, dass es sich ausgerechnet um Philip handelt. Ben, Michi und Leo gucken ein Fußballspiel zusammen. Als ein Spieler schwer verletzt wird, verabschiedet sich Leo plötzlich - und gesteht Ben betroffen den Grund, weshalb er seine Fußballkarriere damals beendet hat.Lia hat eine Befürchtung. Selina liest Cornelius‘ Manuskript. Max begeht einen schweren Fehler. Werner eröffnet Lia, dass er seine Vaterschaft offiziell anerkennen möchte und zeigt ihr im Zuge dessen Fotos von ihren Geschwistern, Neffen und Nichten. Dadurch hebt sich Lias Stimmung ein bisschen. Später begegnet sie Robert und Ariane gemeinsam in der Lobby. Als Ariane dabei eine unbedachte Bemerkung macht, wächst in Lia eine schlimme Befürchtung. Maja erzählt Florian, dass sie auf der Hochzeit bemerkt hat, wie vertraut ihre Eltern miteinander umgehen. Daraufhin spricht sie Cornelius direkt darauf an, doch dieser gesteht ihr, dass er seiner neuen Beziehung in England eine Chance geben will und mittlerweile über Selina hinweg ist. Diese hat in der Zwischenzeit das fertige Manuskript von Cornelius‘ Biographie gelesen und ist sehr berührt von seinen emotionalen Schilderungen. Max lässt sich auf den Flirt mit Elsa ein und landet kurze Zeit später mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen wird ihm sofort bewusst, dass er einen großen Fehler begangen hat. Michael gegenüber beteuert Max, wie sehr er Vanessa liebt und dass sie auf keinen Fall von der Sache erfahren darf. Elsa hingegen will ihn erneut treffen und flirtet offensiv mit Max. Dabei ahnen die beiden nicht, dass sie beobachtet werden …Trotz Sarahs Zweifeln will Joschi sein Architekturstudium mit vollem Elan wieder aufnehmen. Verrennt er sich dabei? Mit Saschas Unterstützung im Rücken gibt Joschi alles, um sein kreatives Modell für die Uni fertig zu bekommen. Werden seine Mühen von Erfolg gekrönt?Statt Beweise gegen Luke zu vernichten, versucht Nika, ihren Bruder zu kontaktieren, doch das hat ungeahnte Folgen. Robert erfüllt Brittas kühnste Träume und ihr Glück scheint perfekt. Wäre da nur nicht Brittas schlechtes Gewissen wegen der erlogenen Schwangerschaft, das sie quält. Für Monika und die anderen wird es ernst: Im Darknet findet sich ein Interessent. Der will sich das Diamant-Collier jedoch erst einmal ansehen.Jenny und Justus sind sich einig, dass es für alle besser ist, wenn Caroline aus Essen verschwindet. Außerdem ist unklar, welchen Plan eigentlich Maximilian bei Caroline verfolgt. Als sein Kumpel Leif plötzlich auftaucht, kann Marian alles für einen Moment vergessen. Chiara kann sich nicht auf ihr Video für "Battle on Ice" konzentrieren. Um besser zu werden, fragt sie ausgerechnet Isabelle um Hilfe.Während eines Familienessens bekommt Luis mit, dass Miriam verspannt ist und ihre gute Laune aufgesetzt wirkt. Luis will sie nicht bedrängen, doch etwas scheint sie bis in ihre Träume zu verfolgen ... Statt der erwarteten Kiffer erwischt Tobias Maren an seiner Waldhütte mit Gras. Als Tobias ihr deshalb Vorwürfe macht, lässt Maren ihn stehen und fährt zurück. Dummerweise kommt sie in eine Situation, in der sie seine Hilfe gebrauchen könnte.Jill wird von Mo erwischt, als sie beim Lernen eingeschlafen ist. Sie rastet aus, weil Mo ihre Unterlagen durchblättert und sich dabei über die zahlreichen Rechtschreibfehler lustig macht. Jill schmeißt ihn raus und zweifelt wieder daran, ob sie überhaupt in der Lage ist, zu studieren. Paco ist ihr auch keine Hilfe, sondern trägt noch stärker zu ihrer Verunsicherung bei. Jill spricht sich schließlich mit Mo aus und erzählt ihm von ihrer Legasthenie. Sie lässt sich davon überzeugen, dem Studium doch noch eine Chance zu geben. Nach einem Lob von ihrem Dozenten fasst sie den Entschluss, es nun auch ganz offiziell durchzuziehen.Toni muss geschockt erfahren, dass Patrice vorhat, Deutschland auf eigene Faust zu verlassen. Sie bittet ihn besorgt, ihr noch mehr Zeit zu geben, ihm zu helfen. Doch Patrice, der ihre Hilfe aus der Enttäuschung heraus sowieso nicht annehmen will, bleibt bei seiner Entscheidung. Erst als Connor ihm ehrlich vor Augen führt, dass er sich aus Wut auf Toni sein eigenes Leben versaut, nimmt Patrice Hilfe an. Toni ist Connor dankbar für sein Engagement und hofft, nun endlich einen Schritt nach vorn gemacht zu haben, damit Patrice In Deutschland bleiben kann.