Neuer «Bares für Rares»-Ableger

TV-News

Der anhaltende Erfolg von «Bares für Rares» mit Horst Lichter beschert den Fans der Trödelsendung einen weiteren Ableger! Los gehen soll es ab Mitte November.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache:ist ein Erfolgskonzept. Egal an welchem Tag, unter der Woche, am Wochenende und auch die Sendezeit ist nicht wichtig. Es werden teilweise Top-Quoten am Nachmittag, am Vorabend oder mit Spezial-Ausgaben in der Primetime eingefahren. Mit «Bares für Rares - Lieblingsstücke» und «Bares für Rares Händlerstücke» gibt es bereits zwei, ebenfalls erfolgreiche, Ableger der Serie. Nun gibt es neuen Händler-Stoff!kann am 14. November erstmals am Nachmittag bestaunt werden. Die dreiviertelstündige Produktion beginnt um 14:55 Uhr und Horst Lichter tritt als Moderator auf. Inhaltlich möchte das ZDF und Lichter mit dem neuen Format die passioniertesten Sammler Deutschlands besuchen und vorstellen. Mit dem neuen Format wird es sonntags drei «Bares für Rares»-Episoden am Stück geben.Zudem können sich Fans der Sendung demnächst auf eine weitere Primetime-Ausgabe freuen. Am Mittwoch, dem 24. November, gibt es um 20:15 Uhr «Bares für Rares» von Schloss Drachenburg. Erneut werden Promis ausgesuchte Raritäten angeboten und unter den Bietern wird sich dieses Mal Frank Plasberg, Anna Gesthuysen, Walter "Waldi" Lehnhertz oder Daniel Meyer sein.