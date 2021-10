«Your Life is a Joke»: Mit fast einem Jahr Verspätung gehts los!

TV-News

Das Format «Your Life is a Joke» kündigte Netflix bereits für Ende 2020 an, doch eine Premiere gab es vorerst nicht. Jetzt geht die Comedy mit Oliver Polak doch los.

Beischien einiges unrund zu laufen. Eigentlich sollte die Produktion bereits "Ende 2020" veröffentlicht werden, jedoch passierte vorerst nichts. Doch der Streamingdienst hielt wohl an der Comedy-Show fest und ab dem 9. November können sich Netflix-Nutzer auf eine erste Staffel freuen. Diese umfasst jedoch vorerst nur drei Folgen. Im Kern des Konzepts ist die Show eine Roasting-Show, jedoch mit Heimat-Aspekten.Wie das? Naja, in jeder Episode trifft Showmaster Oliver Polak auf einen prominenten Gast und begleitete diesen einen Tag lang. Polak möchte so Eindrücke über den Promi sammeln und bastelt sich so seine Inhalte für den abendlichen Roast. Ob es das jeweilige Vorspiel mit dem Besuchen der Heimatorte für einen Roast am Abend wirklich braucht, muss sich noch zeigen, jedoch ist es immerhin ein neuer Versuch, dem klassischen Roasting etwas Leben einzuhauchen. Warum nicht.In der ersten Staffel soll es Christian Ulmen, Nura und Jennifer Weist an den Kragen gehen. Was also die Gäste-Auswahl betrifft, sicherlich keine Laufkundschaft. Polak entwickelte das Format gemeinsam mit SEO Entertainment und die Sendung wurde für Netflix produziert. Ausführender Produzent ist Gillad Osterer, Jörn Schnitger ist Producer und führte Regie.