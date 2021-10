Primetime-Check

Welche Einschaltquoten generierte der ZDF-Film «Deutschstunde»? Konnte «Die Höhle der Löwen» trotz «RTL Fußball» einmal mehr abräumen?

Sieger der Montagsprimetime wurde wenig überraschend die Fußball-Übertragung von RTL. Zu Beginn des Abends verfolgten bereits 3,21 Millionen Zuschauer den, wovon 0,86 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile lagen bei 11,2 und 12,9 Prozent. Die beiden Halbzeiten gegen Nordmazedonien verfolgten dann 7,08 und 7,24 Millionen Fans, was für 24,0 und 28,7 Prozent Marktanteil sorgte. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 1,81 und 1,73 Millionen sowie 24,8 und 27,3 Prozent zu Buche. Diebescherte dem Kölner Sender 4,67 Millionen Seher und 16,4 beziehungsweise 19,5 Prozent Marktanteil.Im Ersten sorgtefür 2,82 Millionen Zuschauer und Marktanteile von mäßigen 9,7 und soliden 6,8 Prozent. Der anschließenden Diskussion beilauschten dann noch 2,68 Millionen, die Quoten sanken auf 9,4 und 5,0 Prozent. Das ZDF strahlte den Filmaus und generierte ein 2,96-millionenköpfiges Publikum. Auf dem Gesamtmarkt sicherte sich der Mainzer Sender damit 10,3 Prozent. Bei den Jüngeren verfolgten 0,26 Millionen das Programm, was magere 3,7 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Dasinformierte im Anschluss noch 1,80 Millionen Interessierte, die Marktanteile lagen nun bei 7,3 und 5,3 Prozent.VOX braucht sich vor diesen Zahlen alles andere als verstecken, dennschaffte eine Reichweite von 2,47 Millionen Zuschauern und somit einen Marktanteil von 9,1 Prozent. Vor allem in der werberelevanten Zielgruppe performte die Gründershow mit 1,21 Millionen und 18,1 Prozent sensationell gut. Bei ProSieben setzte es einmal mehr rote Zahlen, dennkamen nur auf 0,55 Millionen Zuschauer und Quoten von 1,9 und 4,9 Prozent. Bei Sat.1 sah es nicht viel anders aus.unterhielt 0,81 Millionen Zuschauer. Die Clipshow kam auf Quoten von 2,8 Prozent bei allen und miese 4,0 Prozent bei den Umworbenen.Kabel Eins strahlteaus und sicherte sich 0,97 Millionen Zuschauer, davon 0,33 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen mit 3,5 und 4,9 Prozent auf einem durchschnittlichen Niveau. Bei RTLZWEI generiertenmit zwei Folgen 0,69 und 0,71 Millionen Zuschauer. Die Einschaltquoten waren leicht unterdurchschnittlich und landeten bei 2,4 und 2,5 Prozent bei allen und zweimal 4,7 Prozent bei den 14. Bis 49-Jährigen.