Doch kein Camping-Format am RTL-Nachmittag

Stattdessen soll es Martin Rütter mit «Die Welpen kommen» am werktäglichen Nachmittag richten.

Ende September kündigte der Fernsehsender RTL ein neues Nachmittagsprogramm an, das ausab 15:00 Uhrbestehen sollte ( Quotenmeter berichtete ). «Die Superhändler» sollten dementsprechend aus dem Programm fliegen. Dabei wird es auch bleiben, doch der Kölner Sender hat nun einen anderen Sendeplan vorgestellt. Unverändert bleibt um 15:00 Uhr das Wohnformat «wunderbar anders wohnen», doch der Nachlauf besteht nun aus Wiederholungen vonRTL zeigt zunächst die dritte Staffel, die erstmals Anfang dieses Jahres zu sehen gewesen ist. Nach der zwölfteiligen dritten Runde setzt man das Programm mit der zweiten Season fort. Die Erstausstrahlungen kamen am Sonntagvorabend um kurz nach 19:00 Uhr gut an und verzeichneten mit durchschnittlich 3,06 Millionen Zuschauern Marktanteile von 9,9 Prozent bei allen und 13,0 Prozent in der Zielgruppe drin. In der Spitze waren sogar 15,3 Prozent möglich. Im Sommer lief es für die Zweitverwertung der zweiten Staffel dagegen deutlich schlechter. Die Reichweite halbierte sich nahezu auf 1,75 Millionen Tierfans und Die Marktanteile sackte merklich auf 7,7 und 10,0 Prozent ab. Warum RTL nun auf «Wir lieben Camping» verzichtet, ist nicht ganz klar. Eine Anfrage dieser Redaktion blieb bislang unbeantwortet. Zuletzt kamen Camping-Formate eher besser als schlechter an. RTLZWEI setzt mit «Bella Italia» auf ein ähnliches Format um 15:00 Uhr, liegt damit zwar meist unterhalb des Senderschnitt, doch auch 5,6 Prozent in der Zielgruppe waren schon möglich. Damit lag man wesentlich über dem Schnitt des Grünwalder Senders.Für RTL ist dies aber nicht die einzige Programmänderung im Tagesprogramm. Seit geraumer Zeit gibt es ab 10:00 Uhr zwei-Wiederholungen zu sehen. Damit ist nun Schluss, nicht zuletzt wegen der sehr schwachen Quoten. Seit 30. August kamen die 58 ausgestrahlten Episoden im Mittel nur auf 0,23 Millionen Zuschauer. Die Quoten lagen im katastrophalen Bereich von 4,7 Prozent bei allen und 6,5 Prozent bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern. Besserung erhofft sich RTL nun, das um 10:00 Uhr gesendet wird, und, das sich nun auf dem 11:00-Uhr-Slot probieren darf.Am Wochenende entfallen die geplanten Wiederholungen von «Wir lieben Camping – Unser Urlaub, unser Platz». An den Samstagen bis zum 13. November bleibt «Der Blaulicht Report» im Programm, ebenso wie an den Sonntagen, 24. und 31. Oktober, als ebenfalls das Camping-Format zu sehen sein sollte.