«Barrys Barbershop»: ZDF bestellt Sitcom bei Studio 71

TV-News

Barry Hammerschmidt alias „Bodyformus“ wird in der für die ZDFmediathek produzierten Serie die Hauptrolle spielen. Darin möchte er einen Barbershop eröffnen und somit raus aus dem Influencer-Geschäft.

Derzeit finden in Berlin die Dreharbeiten für die neue Sitcomstatt, die das ZDF von der Seven.One-Entertainment-Tochter Studio 71 bestellt hat. Die zehnteilige Serie dreht sich um Online-Star Barry Hammerschmidt alias „Bodyformus“, der auf YouTube eine große Reichweite zählt. Dort folgen seinen Videos mehr als 1,3 Millionen Abonnenten. Ergänzt wird der Cast von Schauspielerin Sarah Fazilat (Gewinnerin No-Fear-Award / First Steps Award) und weiteren reichweitenstarken Influencern. Obwohl die Dreharbeiten erst gestartet sind, soll «Barrys Barbershop» noch in diesem Jahr in der ZDFmediathek an den Start gehen.Inhaltlich steht der erfolgreiche Influencer Barry (Barry Hammerschmidt) im Mittelpunkt. Er will vom virtuellen Erfolg in den sozialen Medien umsatteln auf eine handfeste Existenz als Friseur mit eigenem Barbershop. Ohne Ausbildung und ohne Vorwissen gerät er in aberwitzige und zum Teil auch brenzlige Situationen, aus denen er sich nur mit Hilfe einiger loyaler Mitstreiter wie seiner Geschäftspartnerin, der Friseurin Hien (Trang Le Hong, «Wir sind jung. Wir sind stark.») befreien kann.Hinter dem Format stehen die Schöpfer Gregor Sauter und Lukas Tarnowski, die die Comedy-Show in enger Zusammenarbeit mit den Darstellern entwickelten. Für die Drehbücher zeichnen Autorin Amelia Umuhire, Regisseur Florian Anders, Stephan Otto sowie die Comedians Yasmin Ayhan und Usama Elyas verantwortlich. Daniel Netschajew, Doreen Lessenich, Dennis Lobert und Christoph Lindne komplettieren das Produktionsteam.