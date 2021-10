Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte ProSieben die fünfte Staffel als Free-TV-Premiere aus.

Es scheint, als hätten die verantwortlichen Menschen bei ProSieben das Gespür für das Fernsehen verloren. ProSieben sicherte sich vor einiger Zeit die Rechte an der Serie «Brooklyn Nine-Nine», die Universal-Produktion ist allerdings bei Netflix ein großer Hit. Sobald der Streamingdienst eine neue Staffel online stellt, ist das Format “Talk of the Town”.Am Donnerstag, den 9. September 2021, startete – fast zwei Jahre nach der Netflix-Premiere – um 10:00 Uhr die Free-TV-Premiere der fünften «Brooklyn Nine-Nine»-Staffel. Nur 0,10 Millionen Menschen wollten die Serie bei ProSieben anschauen, sodass ein Marktanteil von 2,4 Prozent erzielt wurde. Der erste Teil von „Das große Haus“ sicherte sich 0,06 Millionen Umworbene, sodass man auf schlechte 5,9 Prozent Marktanteil kam. Einen Tag später standen nur noch 2,9 Prozent auf der Uhr. 0,07 Millionen Zuschauer waren dabei, davon gehörten 30.000 zu den jungen Menschen.Die Ausbeute war erst mit der fünften Folge etwas besser. „Schlechte Karten“ holte 0,08 Millionen junge Menschen, sodass ProSieben mit der amerikanischen Serie zumindest auf sieben Prozent kam. Einen Tag später waren sogar 7,2 Prozent Marktanteil drin. Doch die Gesamtreichweiten blieben mit 0,09 und 0,10 Millionen chronisch schwach.Am Freitag, den 17. September, fuhr man einen kleinen Erfolg ein. 0,17 Millionen Zuschauer waren dabei. Da 0,12 Millionen junge Zuschauer verbucht wurden, kam man auf 11,0 Prozent. Doch in den darauffolgenden Tagen wurden nur schlechte Werte ermittelt. Am Mittwoch kam die 100. Ausgabe nur auf 3,8 Prozent Marktanteil.Erst Ende September verbesserten sich die Werte von «Brooklyn Nine-Nine». Am Mittwoch, den 29. September, wollten 0,15 Millionen Zuschauer „Der Rätselmeister“ sehen. Mit 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen schnappte sich die ProSieben einen tollen Marktanteil von neuneinhalb Prozent. Tags darauf waren sogar 11,6 Prozent möglich, weil 0,13 Millionen junge Menschen dabei waren. Insgesamt wollten 0,17 Millionen Zuschauer die Serie sehen.Doch die Quoten von «Brooklyn Nine-Nine» sind sehr wechselhaft. Einen Tag später wurden nur noch 3,7 Prozent Marktanteil verzeichnet. In der vergangenen Woche fuhr man am Mittwoch noch mal 9,1 Prozent Marktanteil ein. Im Durchschnitt war die Free-TV-Premiere von «Brooklyn Nine-Nine» ein völliges Desaster. Nur 0,10 Millionen Zuschauer sahen zu, der Marktanteil lag bei 2,2 Prozent. Mit 0,06 Millionen jungen Zuschauern sicherte man sich echt üble 6,1 Prozent. Die Reaktion von ProSieben: Man sendet nun «Brooklyn Nine-Nine»-Staffel sechs, weil man in Unterföhring keine Ideen hat, wie man überhaupt noch Zuschauer für sich gewinnen kann. Das ist bitter.