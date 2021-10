ARD erhöht «Die beste Klasse Deutschlands»-Dosis

TV-News

Statt einer Staffel pro Jahr wird es ab sofort eine Frühjahrs- und Herbst-Runde der KiKA-Sendung geben.

Seit 2008 wird im KiKA, den Kinderprogramm von ARD und ZDF gesucht. Das Finale findet alljährlich im Ersten statt. Aktuell ist die 14. Staffel zu sehen, seit dem 8. Oktober kämpfen jeden Freitag um 19:30 Uhr insgesamt 16 Klassen um den Einzug ins Finale, das in diesem Jahr am 30. Oktober um 10:00 Uhr im Ersten zu sehen sein wird. Nun hat die ARD angekündigt, das Format auszuweiten und ab sofort zweimal im Jahr einen Sieger zu finden.Fortan wird es in jedem Frühjahr und Herbst eine neue Staffel geben, die von Bavaria Entertainment produziert wird. Neu ist auch das Studio, das erstmals in Erfurt ist, sowie das Studio-Design, das Spielkonzept und die Moderatoren. Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell freuen sich auf 16 Schulklassen, von denen am Ende vier Klassen im Superfinale um den Titel kämpfen. Durch das neue Spielsystem „mit vielen technischen Raffinessen“ wie einem bespielbaren LED-Boden verspricht sich Das Erste „actiongeladene Studio-Duelle und jede Menge Spaß“.Im Finale warten zudem viele Überraschungen und Stargäste, wie Enie van de Meiklokjes, Nico Santos, Marti Fischer, Bürger Lars Dietrich und die Influencer-Zwillinge Lisa und Lena. Verantwortliche Redakteure bei KiKA sind Thomas Miles und Marko Thielemann. Für Das Erste zeichnen Patricia Vasapollo und Tanja Nadig vom Hessischen Rundfunk verantwortlich.