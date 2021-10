«Die Höhle der Löwen» trotz Fußball mit Jahresbestwerten

Quotennews

Die VOX-Gründershow eilt von Rekord zu Rekord und macht dabei auch vor Jahresbestleistungen nicht Halt.

Vergangene Woche purzelten bei VOX die Quotenrekorde für dieses Jahr. Kein Programm hatte in 2021 in der Montagsprimetime eine bessere Quote verzeichnet – weder auf dem Gesamtmarkt noch in der Zielgruppe – als die fünfte Ausgabe der zehnten-Staffel. Es standen 8,7 Prozent bei allen und 17,8 Prozent bei den Jüngeren zu Buche. Die Reichweite lag bei 2,20 Millionen – Werte, von denen so mancher Konkurrent am Montagabend aktuell wohl nicht mal zu träumen wagt.An diesem Montag legte die Gründershow nochmal einen drauf, und das obwohl bei der internen RTL-Konkurrenz ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu sehen war. Für VOX und «Die Höhle der Löwen» entschieden sich trotzdem 2,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, so viele Zuschauer verzeichnete VOX in diesem Jahr noch nie an einem Werktag. 1,21 Millionen stammten aus der Zielgruppe. Auch diese Reichweite wurde nur einmal überboten, natürlich von «Die Höhle der Löwen» selbst. Anfang Mai standen 1,24 Millionen zu Buche. Auf dem Quotenmarkt purzelten dennoch erneut die Rekorde. Die Einschaltquoten wurden diesmal mit fantastischen 9,1 Prozent bei allen und fulminanten 18,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ausgewiesen. Zuletzt gab es in der Zielgruppe vor ziemlich genau zwei Jahren einen besseren Wert. Am 1. Oktober 2019 wurden 18,2 Prozent ausgewiesen. Alle Werte – außer die Zielgruppenreichweite – bedeuten für VOX Jahresbestwerte auf dem 20:15-Uhr-Sendeplatz.Im Anschluss blieben für eine-Wiederholung noch 1,02 Millionen dran. Die Marktanteile sanken auf weiterhin sehr gute 7,2 respektive 9,4 Prozent. Nach denum kurz nach Mitternacht, die 0,52 Millionen informierten und damit Sehbeteiligungen von 6,0 und soliden 7,6 Prozent verzeichneten, rundeten drei Folgenden gelungene VOX-Montag ab. Die Krimi-Reihe unterhielt in der Nacht 0,42, 0,47 und 0,38 Millionen Zuschauer, davon 0,19, 0,22 und 0,17 Millionen aus der werberelevanten Zuschauergruppe. Dort kam der Sender mit der roten Kugel auf Quoten von 11,1, 19,2 und 18,8 Prozent.