Netflix sichert sich Dienste von «Lupin»-Star Omar Sy

Vermischtes

Der Streamingdienst hat mit dem französischen Schauspieler einen mehrjährigen Spielfilmvertrag abgeschlossen.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix hat erstmals mit einem französischen Schauspieler einen Exklusivvertrag abgeschlossen. Der Streamer hat sich in einem mehrjährigen Spielfilmvertrag die Dienste von «Lupin»-Star Omar Sy gesichert. Die Partnerschaft sieht vor, dass Sys Produktionsfirma mit Sitz in Paris und L.A. Originalfilme für Netflix entwickelt, wobei Sy in den Projekten die Hauptrolle spielt und als ausführender Produzent fungiert.„Ich habe die Zusammenarbeit von Netflix mit Künstlern erlebt, deren Leidenschaft es ist, einzigartige und vielfältige Geschichten in die ganze Welt zu bringen“, sagte Sy, der ein Creative Producer bei einigen Folgen von der Erfolgsserie «Lupin» war. Sy fügte hinzu, dass er „glücklich sei, die Möglichkeit zu haben, die Beziehung zu erweitern und sich auf diesen nächsten Schritt unserer gemeinsamen Reise zu freuen“. Sy hatte vor einem Jahrzehnt mit Olivier Nakache und Eric Toledanos Erfolgskomödie «The Intouchables» den Durchbruch geschafft, was seine erste Hauptrolle nach vielen Jahren als Schauspieler darstellte. Er war der erste schwarze Schauspieler, der einen Cesar-Preis gewann, Frankreichs höchste Filmauszeichnung.Gaelle Mareschi, Head of Film für die EMEA-Region bei Netflix , sagte, der Streamer sei „aufgeregt, unsere Partnerschaft nun weiter auszubauen, um seine kreative Vision zu unserem globalen Publikum zu bringen“, nachdem er mehrere Jahre eng mit ihm zusammengearbeitet hatte. „Wir freuen uns darauf, mit Omar und seinem Team zusammenzuarbeiten, während er als Produzent wächst und mehr einzigartige Geschichten und Stimmen zu Netflix bringt“, sagte Mareschi, die zuvor während ihrer Tätigkeit bei Kinology und bei EuropaCorp immer eng mit Filmemachern zusammengearbeitet hatte.Der Deal kommt einen Monat, nachdem Netflix eine ähnliche Partnerschaft mit «The Crown»-Darstellerin Vanessa Kirby angekündigt hat, um eine Reihe von Spielfilmen zu entwickeln und zu produzieren.