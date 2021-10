RTLZWEI-Kampagne zum Thema Zusammenhalt

Vermischtes

Die beiden Vorabend-Soaps «Köln 50667» und «Berlin – Tag & Nacht» sollen so gemeinsam beworben werden.

Mit dem Motto „Zusammen wie nie zuvor“ startete der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI eine Kampagne für die beiden Vorabend-Soapsund, die werktäglich ab 18:05 Uhr ausgestrahlt werden. Durch die Kampagne – die erste gemeinsame Kampagne der beiden Sendungen – soll in den kommenden Wochen die Kraft der Zusammengehörigkeit der beiden filmpool-entertainment-Produktionen gefeiert werden. RTLZWEI setzt dabei auf zahlreiche On-Air-Trailer und -Werbetrenner. Neben dem Fernsehprogramm ist die Kampagne auch online sichtbar.Auf einer speziellen Landingpage bei rtl2.de werden die Darsteller der Soaps in den kommenden Wochen in Aufsagern und Interviews verraten, was ihnen Freundschaft bedeutet. In weiteren B2B-Aufsagern für den Vermarkter El Cartel Media wenden sich die Darstellerinnen und Darsteller auch an die Werbekunden. Verantwortlich für die Umsetzung der „Zusammen wie nie zuvor“-Aktion ist die Münchner Kreativagentur von Herzen.„In unseren Vorabend-Soaps vermitteln Plots und Charaktere immer wieder, dass nur in der Gemeinschaft mit anderen Sorgen überwunden und große Ziele erreicht werden. Und am Ende wird gefeiert! Diese positive Botschaft verdient eine eigene Kampagne. In ihr erscheinen die Casts beider Soaps mit Hilfe einer dynamischen Visualisierung ‚zusammen wie nie zuvor‘“, erklärt Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer RTLZWEI