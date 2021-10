Satz mit X: «Guidos Wedding Race» muss das Feld räumen

TV-News

Nach desaströsen Quoten zum Auftakt bleibt die zweite Folge der Hochzeits-Sendung mit dem Modedesigner Guido Maria Kretschmer im Schrank.

Am vergangenen Sonntag, 10. Oktober, ließ der Fernsehsender VOX ein neues Format mit Sendergesicht Guido Maria Kretschmer auf die Strecke.konnte die Erwartungen jedoch nicht erfüllen und ging komplett unter. Mit gerade mal 0,57 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sorgte man für die niedrigste Reichweite der großen acht Sender. Auf dem Gesamtmarkt landete man nur bei 2,3 Prozent. Noch schlechter sah es in der Zielgruppe aus, wo mit 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen katastrophale 2,2 Prozent Marktanteil drin waren.Dementsprechend zog der Sender mit der roten Kugel nun die Reißleine und nahm die zweite und vorerst letzte Folge aus dem Programm, die für kommenden Sonntag, 17. Oktober, eingeplant war. Um 20:15 Uhr soll stattdessenbessere Werte erzielen. In der Wiederholung kommt es zum Duell zwischen Tim Mälzer und Ludwig „Lucki“ Maurer, das erstmals am 14. Februar 2021 zu sehen war. Damals schaffte das Format eine Reichweite von 1,90 Millionen und 13,3 Prozent in der Zielgruppe.Bereits am kommenden Freitag, 15. Oktober, kommt es zu einer weiteren Änderung im Primetime-Programm. Die beiden Folgenmüssen dem Spielfilmweichen. Die US-Krimiserien waren ohnehin nur ersatzweise für «The Good Doctor» am Freitagabend programmiert gewesen, da die Krankenhaus-Serie immer schwächer performte und mittlerweile bei VOXup fortgesetzt wird. «Law & Order: Special Victims Unit» wandert ab dem 16. Oktober zu RTLup (ehemals RTLplus), wo die Sendung immer samstags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Am 16. und 23. Oktober zeigt man dann jeweils vier Folgen statt der bisher drei geplanten Folgen. VOX plant ab Ende August ohnehin ohne US-Serien am neugeschaffenen „Feel-Good-Friday“. Dann sind «Princess Charming» und «Die Superzwillinge» zu sehen.