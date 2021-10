VOD-Charts

Die südkoreanische Serie «Squid Games» ist derzeit weltweit der große Renner, für den Platz an der Spitze in dieser Liste hat es aber nicht gereicht.

Den wohl größten Hype im Streamingbereich hat derzeit die südkoreanische Serie «Suqid Games» ausgelöst. Die Serie ist seit dem 17. September bei Netflix verfügbar und zählt zu den beliebtesten Neustarts des Streamers aller Zeiten. In den Netflix-Top10 belegt die Reihe seit Tagen den Spitzenplatz. In dieser Liste hat es aber nicht ganz für den Platz an der Sonne gereicht, später mehr. Rang zehn geht in dieser Woche an die französische Serie, die zwischen dem 24. und 30- September 2,93 Millionen Abrufe zählt.Die Sky-Serieerzielte in der 39. Kalenderwoche eine Bruttoreichweite von 3,14 Millionen und sichert sich damit Platz neun. Mit 3,15 Millionen Klicks landet knappt davor die neueste Disney+-Serie aus dem «Star Wars»-Universum: die Animationsserie. Die Netflix-Comedyverbessert sich im Vergleich zur Vorwoche um knapp 800.000 Zuschauer und unterhielt in dieser Woche 3,37 Millionen Fans.Auf den Plätzen vier bis sechs gibt es ebenfalls reichlich lustige Momente zu genießen. Rang sechs geht mit 3,39 Millionen Zuschauern an, während3,55 Millionen Abrufe zählte. Weitere 20.000 Zuschauer mehr markierte, das mit 3,75 Millionen Comedy-Fans nur knapp das Treppchen verfehlte.Auf der untersten Stufe darf sich das seit September verfügbare Dick-Wolf-Dramaüber 3,76 Millionen Klicks freuen. Haarscharf den Sprung über die vier Millionen Marke verpasste die südkoreanische Sensationsserie. Insgesamt wollten 3,96 Millionen die brutale Serie sehen. Unangefochten auf Platz eins steht. Die spanische Netflix-Reihe kam auf eine Bruttoreichweite von 6,43 Millionen.