«The Voice of Germany» bei Joyn vorab

TV-News

Nach der linearen Ausstrahlung gibt es immer die nächste Sendung bereits vorab als Preview zu sehen.

Am kommenden Donnerstag, 7. Oktober, startet bei ProSieben die neue-Staffel mit Neu-Coach Sarah Connor, die zusammen mit Johannes Oerding, Nico Santos und Mark Forster auf den sich drehenden Stühlen Platz nehmen wird. Zu sehen ist die Premiere wie üblich um 20:15 Uhr. Folge zwei gibt es zur selben Uhrzeit dann am Sonntag bei Sat.1 – für den Fall, das man kein Joyn-Plus+-Abo besitzt. Kunden des Streamingdienstes können erstmals in diesem Jahr direkt nach der Premiere das zweite Blind Audition vorab als Preview sehen. Nach jeder linearen Ausstrahlung gibt dann direkt die nächste Folge online first. In diesem Rhythmus geht es in der kompletten Blind-Auditions- und Battles-Phase, insgesamt 13 Folgen lang, weiter.Neu in diesem Jahr ist zudem, dass die Zuschauer in den Live-Shows über die ProSieben- und Sat.1-App darüber abstimmen können, welche Talente in die nächste Runde kommen. In den Apps haben Fans auch die Möglichkeit in der Rubrik „Dein Team“ ihr eigenes Team zusammen zu buzzern, um so den Weg der persönlichen Lieblinge durch die weiteren Phasen der Show zu verfolgen.Weiteren Content verspricht die Spin-off-Show «The Voice: Comeback Stage by SEAT», bei der in diesem Jahr Sängerin Elif bereits ausgeschiedenen Talenten eine zweite Chance gibt. Die Sendung kann man online unter thevoice.de verfolgen, wo es weitere Best-of-Clips zur Show geben wird.