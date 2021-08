«Kitchen Impossible» 2020: Tim Melzer und Kochkollegen zeigen ihr Leben während Corona

TV-News

VOX strahlt die Dokumentation zum Thema Köche und Corona am 11. September aus.

Bis es mit einer tatsächlichen Staffel vonweitergeht, müssen sich die VOX-Zuschauer noch gedulden. Als kleinen Ersatz zeigt der Sender aber im September die Dokumentation. Die insgesamt vierstündige Sendung läuft am 11. September ab 20.15 Uhr.Auch wenn der Titel den Eindruck erwecken könnte, hat die Dokumentation nichts mit der klassischen Kochshow gemeinsam. Stattdessen gewähren Tim Melzer, Haya Molcho, Victoria Fuchs, Max Strohe, Max Stiegl, The Duc Ngo und Alexander Wulf Einblicke in ihr Leben während der Corona-Krise im vergangenen Jahr. Dabei kommen die Köche nicht nur zu Wort, es wird auch privates Videomaterial aus dem vergangenen Jahr gezeigt.Für die Sendung trafen sich die Köche zu einem gemeinsamen Talk. In diesem sprechen sie über ihre Sicht auf die Restaurantschließungen im Corona-Jahr und den schwierigen Weg bis zur Wiedereröffnung. Haben alle Restaurants die Lockdowns überlebt und wie sieht die Zukunft für die jeweiligen Köche aus?