«Hamilton»: ZDFneo zeigt schwedisch-deutsche Thriller-Serie ab Mitte August

TV-News

Der Spartensender ZDFneo hat einen Ausstrahlungstermin für die neoriginal-Seriegefunden. Der Mainzer Sender zeigt ab dem 16. August um 22:15 Uhr im Wochenrhythmus vier Episoden jeweils in Spielfilmlänge, die von Head-Regisseur Erik Leijonborg für diesen Sendeplatz bearbeitet wurde. In der Mediathek stehen ab 10:00 Uhr alle zehn Kurzfolgen auf Abruf bereit.Im Mittelpunkt der schwedisch-deutschen Thriller-Serie steht der schwedische Geheimagent Carl Gustav Hamilton – gespielt von Jakob Oftebro –, der nach seiner Ausbildung bei der CIA in sein Heimatland geschickt wird. Der junge Agent soll mit dem militärischen Geheimdienst Schwedens kooperieren und gemeinsam mit Kommissarin Kristin – gespielt von Nina Zanjani – den Anschlag auf eine hochrangige Ministerin aufklären.Neben Oftebro und Zanjani standen auch Krister Henriksson, Rowena King, Peter Andersson, Suzanne Reuter, Thomas Hanzon, Annika Hallin, Anna Sise, Jörgen Thorsson, Katharina Nesytowa, Rein Oja, Katia Winter, Danilo Bejarano, Nike Tombrock und Nigel Barber vor der Kamera. Während Leijonborg die Episoden eins und vier inszenierte, führte für die zweite Ausgabe Lisa Farzaneh und für Folge drei Per Hanefjord Regie. «Hamilton – Undercover in Stockholm» ist eine schwedisch-deutsche Koproduktion von Dramacorp Pampas Studio und Kärnfilm mit C More, TV 4, Beta Film und dem ZDF in Zusammenarbeit mit ZDF- Enterprises und Dansu.