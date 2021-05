Quotennews

«Rouge One» setzt sich vor die Komödien in Sat.1 und bei RTLZWEI

Laura Friedrich von 03. Mai 2021, 09:23 Uhr

«Fack Ju Göhte» schob sich zumindest in der Zielgruppe vor den «Star Wars»-Film bei ProSieben. «Catch Me If You Can» blieb deutlich abgeschlagen zurück.



Den Dreikampf am Sonntagabend um den gefragtesten Film der privaten Sender, entschied ein weiteres Mal «Rouge One: A Star Wars Story» lockte 1,80 Millionen Zuschauer und bescherte dem Sender somit einen hohen Marktanteil von 5,7 Prozent. Die 0,72 Millionen Umworbenen landeten hingegen nur bei einer passablen Quote von 8,3 Prozent. Auch «Guardians of the Galaxy Vol. 2» war im Anschluss noch gefragt und überzeugte weiterhin 0,69 Millionen Filmfans. Somit steigerte sich die Sehbeteiligung sogar auf einen starken Wert von 6,7 Prozent. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren standen nun gute 10,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier.



Die Komödie «Fack Ju Göhte» sahen sich in «Hangover» fiel Sat.1 schließlich auf 0,51 Millionen Neugierige und einen niedrigen Marktanteil von 3,6 Prozent zurück. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielt sich das Programm weiterhin bei einem guten Marktanteil von 8,6 Prozent.



RTLZWEI versuchte mit der Komödie «Catch Me If You Can» zu überzeugen und bewegte 0,70 Millionen Zuschauer zum Einschalten. Dies glich einem annehmbaren Marktanteil von 2,3 Prozent. Ähnlich sah es bei den 0,36 Millionen Jüngeren aus, die eine passable Quote von 4,3 Prozent verbuchten. Während sich im Anschluss der Thriller



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

