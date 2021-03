Sony Pictures produziert K-Pop-Film

Kino-News

Im Vordergrund steht eine Musikgruppe, die zwischen ihren Auftritten böse Geister jagen.

So ein Projekt gibt es nicht alle Tage: Sony Pictures Animation entwickelt einen Spielfilm über eine Gruppe weiblicher K-Pop-Stars, die zwischen ihren Auftritten böse Geister jagen.ist beim Oscar-gekrönten Studio hinter «Spider-Man: Into the Spiderverse» in Arbeit, von den Regisseuren Maggie Kang und Chris Appelhans.Kang, die unter anderem an «The Lego Ninjago Movie» mitgewirkt hat, inszeniert das Projekt als Hommage an ihren koreanischen Stolz und die populäre K-Pop-Musik, mit der sie aufgewachsen ist. Der Film wird als ein Action-Abenteuer beschrieben, das einer weltbekannten Girlgroup folgt, die ihr Leben im Rampenlicht mit ihrer geheimen Identität als Dämonenjägerin in Einklang bringt. Der Film wird vor einer farbenfrohen Kulisse aus Mode, Essen, Stil und Musik spielen."Da ich seit den Anfängen des Genres in den 90ern ein Fan bin, ist dieser Film mein Liebesbrief an K-Pop und meine koreanischen Wurzeln. Er umfasst und feiert alles, was K-Pop ausmacht – es ist der Film, den ich als lebenslanger Fan sehen möchte und ich hoffe, dass die Millionen von K-Pop-Fans da draußen auf der Welt genauso empfinden", sagte Kang.