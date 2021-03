«Mayor of Kingstown»: Dianne Wiest ist an Bord

US-Fernsehen

Die Serie von Paramount+ hat prominenten Nachwuchs bekommen.

Dianne Wiest wird die Hauptrolle in der Paramount+-Serievon Taylor Sheridan spielen und somit den Gegenpart von Jeremy Renner einnehmen. Die Serie folgt der McLusky-Familie - Machtmakler in Kingstown, Michigan, wo das Geschäft der Inhaftierung die einzige florierende Industrie ist.Die Serie behandelt Themen wie systemischen Rassismus, Korruption und Ungleichheit und zeigt den Versuch, Ordnung und Gerechtigkeit in eine Stadt zu bringen, die weder das eine noch das andere hat. Wiest wird Miriam spielen, die Matriarchin der Familie McLusky, die im Frauengefängnis von Kingstown unterrichtet.«Mayor of Kingstown» war ursprünglich bei Paramount Network neben Sheridans Hit-Serie «Yellowstone» angesiedelt, bevor sie letzten Monat zu Paramount+ wechselte. Sheridan hat die Serie zusammen mit Hugh Dillon kreiert, beide sind ausführende Produzenten. MTV Entertainment Studios, Sheridans Bosque Ranch Productions und 101 Studios werden die Serie produzieren.