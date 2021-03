«Naomi»: Kaci Walfall bekommt die Hauptrolle

US-Fernsehen

Außerdem wurden drei weitere Schauspieler besetzt.

The CW hat die Hauptrolle fürbesetzt, den Pilotfilm, der auf dem gleichnamigen DC-Comics-Charakter basiert. Darüber hinaus hat der Pilotfilm drei reguläre Darsteller bekommen. Der Pilotfilm stammt aus der Feder von Ava DuVernay und Jill Blankenship. Kaci Walfall wird in der Titelrolle als Naomi zu sehen sein, die als mühelos coole und selbstbewusste High-School-Schülerin beschrieben wird, die die Adoptivtochter von vernarrten Eltern ist.Naomi ist bei allen Kindern in ihrer Militärstadt beliebt und hat keine Angst, ihre Streberhaftigkeit als Musterschülerin und Liebhaberin von Comics auszuleben. Nachdem ein übernatürliches Ereignis zur Entdeckung ihrer inneren Kräfte führt, verfolgt Naomi ihre verborgene Bestimmung.Alexander Wraith spielt die Rolle von Dee, dem Besitzer eines lokalen Tattoo-Studios. Als ein seltsames Ereignis die Stadt ins Chaos stürzt, deutet Dee an, dass er mehr weiß, als er bereit ist zu erzählen. Cranston Johnson wird die Rolle von Zumbado spielen, dem mysteriösen Besitzer eines lokalen Gebrauchtwagenladens. Camila Moreno wird die Rolle der Lourdes übernehmen, einer jungen Frau mit sarkastischem Humor, die in einem Laden für alte Sammlerstücke arbeitet. Sie ist unerwidert in Naomi verknallt und teilt ihre Besessenheit für klassische Comics. Sie macht auch gerne bei Naomis Plänen mit.