Sunny und Paul: Wird ihr Schauspiel durchschaut?

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» muss sich Sarah entscheiden, ob sie Lansing verlässt.

Britta ist wider Willen erneut angetan von Hendriks verborgenen guten Eigenschaften: Er gibt Sara an ihrem Geburtstag spontan frei, er kennt die Geburtstage aller Kollegen auswendig. Bei der Babyshower-Party, zu der Amelie ihn einlädt, spielt er dann auch noch Gitarre. Und Britta fühlt: Sie hat sich in ihn verliebt! Tina und Ben sind perplex: Die Baby-Party sollte erst nächste Woche sein, da Mona und Jens heute für Sara eine Überraschungsparty geben. Amelie ist zwar beleidigt, doch Lilly zuliebe werden die Partys kurzerhand zusammengelegt. Da taucht auch noch Hannes auf, dem seine Solo-Feier in der Laube zu einsam war. Sara ist empört, dass Simon ihr Freundschaftsangebot als Aufforderung zu Sex gesehen hat. Carla ist wütend auf Gregor, weil er ihr ständig über den Weg läuft. Sie erklärt ihm, dass sie ihn nicht erträgt und auf jeden Fall die Scheidung will. Mona hadert mit sich, das DENI-Angebot anzunehmen. Als Sara ihr klarmacht, welche Karrierechancen es bietet, entschließt Mona sich dafür. Tatjana fühlt sich hintergangen.Florian erfährt, dass Erik ihn belogen hat. André will eine alte Freundschaft nutzen. Rosalie weigert sich, Ariane zu gehorchen. Max will mit Vanessas Hilfe Shirin beeindrucken. Florian kann nicht glauben, dass Erik Maja erpresst haben soll, um an das Wegerecht zu gelangen. Gemeinsam mit Shirin macht er sich deshalb in Eriks Zimmer auf die Suche nach Beweisen und findet schließlich die Postkarte von Cornelius. Ihm wird klar, dass sein Bruder ihn belogen hat. Um sein Verhalten gegenüber Leentje wiedergutzumachen, plant André einen Liebesbeweis der speziellen Art: Er will einen alten Freund, der in der Jury für den Schneebesen-Wettbewerb sitzt, dazu bringen, Leentje die beste Bewertung zu geben. Ariane drängt Rosalie dazu, mehr Einsatz im Wahlkampf zu zeigen. Andernfalls werde sie Michaels vermeintlichen Kunstfehler öffentlich machen. Rosalie macht Ariane daraufhin deutlich, dass sie es sich mit ihr als zukünftiger Landrätin nicht verscherzen sollte. Als Max Shirin mit einem Ständchen überrascht, macht sie ihm klar, dass sie kein Interesse an ihm hat. Max vertraut sich daraufhin Vanessa an und bittet sie um Hilfe: Sie soll ihn coachen, der Mann zu werden, der Shirin beeindrucken kann. Vanessa ist von dieser Idee überhaupt nicht begeistert.Am Montag stellt Theresa den Dieb Samuel. Sarah kann sich vorstellen, Jennys Angebot anzunehmen und mit ihr nach Mainz zu ziehen. Sarah wird von ihren Gefühlen übermannt und steht plötzlich vor der Entscheidung Lansing oder Liebe. Wie wird sie sich entscheiden?Bambis Hilflosigkeit aufgrund seiner gebrochenen Handgelenke erreicht einen traurigen, von ihm nicht erwarteten Höhepunkt. Er ist zutiefst beschämt, und er zieht eine Konsequenz, die Sina ganz und gar nicht gefällt.Als Isabelle erfährt, dass ihr Beauty-Unfall vermutlich ein heimtückischer Anschlag auf sie war, kommt für sie nur eine Person in Betracht. Deniz hat Glück im Unglück. Als sein Handy gestohlen wird, macht er die Bekanntschaft mit einer schönen Unbekannten. Richard kann mit Inas kulinarischer Kompetenz zwischen Justus und Simone vermitteln, und anschließend doch noch Simone für die neue Tacla-Kosmetiklinie gewinnen.Merle ist froh, dass Erik sich wieder gefangen hat und sie beim Volleyball anfeuert. Stolz vertraut Erik John an, dass Merle das Beste ist, was ihm passieren konnte. Derweil wird Merle von einem Angebot überrascht. Toni und Nihat durchschauen das schlechte Schauspiel von Sunny und Paul, die sich angeblich den Fuß verknackst haben. Die beiden machen das Beste aus der Situation und wollen gemeinsam als Team beim Matschlauf starten.An der EFG gibt’s eine neue Klasse – und mit ihr Referendarin Katja. Für Niko ist das Ganze ein ziemlicher Schock, da er nach einer kurzen Affäre mit Katja vor einigen Jahren von ihr gestalkt wurde. Hat die junge Lehrerin sich in der Zwischenzeit verändert oder wird sie wieder zum Problem für Niko? Lukas bemerkt derweil, dass Paul immer noch die Nähe zu Carmen sucht. Er fühlt sich nicht nur von seinem angeblichen Freund hintergangen, sondern auch von Carmen völlig unverstanden. Aus lauter Wut und Verzweiflung flippt Lukas vollkommen aus und setzt dabei alles aufs Spiel. In der neuen Klasse schwärmt die vorlaute Kim unterdessen für den smarten Neuzugang Vince. Doch der geht auf Kims Flirtversuche nicht ein und stellt sich auf die Seite des nerdigen Klassenbesten Linus, der wiederum Kims Mobbingopfer ist. Bald ist klar: Kim beißt sich an Vince die Zähne aus. Warum ist der Neue nur so anders?Jan vermisst Sophia jeden Tag mehr. Nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Sophia geht es ähnlich, sie hat jedoch Angst, vor Severina aufzufliegen. Jan muss sich wirklich zusammenreißen – und das mehr denn je, als er Sophia in einem sexy Brautkleid sieht. Jans Emotionen fahren Achterbahn, zumal er auch noch das Ehegelübde für Toni schreiben muss. Danach bricht sich Jans Frust vor Sophia endgültig Bahn und er lässt sie wissen, wie sehr er mittlerweile leidet. Als die beiden sich am Abend allein in der Küche treffen, versichert Sophia Jan erneut, dass er der Einzige ist, den sie liebt und der zu ihr gehört. Außerdem lässt sie sich endlich auf ein kleines Abenteuer in Form eines Versöhnungskusses ein. Der wird jedoch direkt bestraft, als plötzlich Severina in der Tür steht und fast vom Glauben abfällt…Mike hat gegenüber André ein total schlechtes Gewissen, weil er trotz seines Versprechens etwas mit Pia angefangen hat. Als André ihm deswegen die Freundschaft kündigt, fühlt Mike sich total beschissen und schafft es in seinem Zustand auch nicht, die Situation mit Pia zu klären. Er kann absolut nicht einordnen, was sie für ihn empfindet, während auch Pia sich fragt, was das zwischen Mike und ihr jetzt zu bedeuten hat. Letztendlich hält Mike die Ungewissheit nicht aus und beschließt, sich auch von Andrés Spitzen gegen ihn nicht weiter beirren zu lassen. Er gesteht Pia seine Gefühle und ihm fällt ein Stein vom Herzen, als sie ihm daraufhin beichtet, dass sie das Gleiche empfindet. Verliebt entschließen die beiden sich dazu, es einfach miteinander zu probieren – in der Hoffnung, dass André ihre Entscheidung früher oder später akzeptieren wird…