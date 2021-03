Paramount+: «The Challenge» soll im April kommen

US-Fernsehen

Die MTV-Show wandert für ein „All Stars“-Special zur Paramount-Streamingplattform.

Die erfolgreiche MTV-Showläuft ab April 2021 auch beim Streamingdienst Paramount+. Die Verantwortlichen starten am 1. April eine „All Stars“-Staffel. Zusätzlich wird es in dieser neuen Staffel auch die Nachfolgeshow «The Challenge: Aftermath» geben, die einen Blick hinter die Kulissen werfen wird - von den Challenges bis hin zu den Ausscheidungen und dem Drama innerhalb des Hauses.In dieser Gruppe sind einige auf Revanche aus, wollen alte Streitigkeiten aufwärmen und sich daran erinnern, "wie es sich anfühlt, ein Gewinner zu sein", während andere "zeigen wollen, wie die Alten es gemacht haben", wie Mark Long im Trailer zur Staffel sagt. Zu gewinnen gibt es einen Hauptpreis von 500.000 US-Dollar.Gefilmt in den Anden in Argentinien, wird «The Challenge: All Stars» von TJ Lavin moderiert und wöchentlich in neun Episoden auf dem Streamer zu sehen sein. Julie Pizzi, Justin Booth, Dan Caster und Leanne Mucci und Long fungieren als ausführende Produzenten, während Jack Reifert als Co-Executive Producer fungiert.