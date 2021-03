Nimmt Yannik bei «Alles was zählt» ein romantisches Abenteuer an?

Soap-Check

Unterdessen will Nihat bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» nicht wahr haben, dass er nicht nach Kenia reisen kann.

Carla kostet ihren Triumph über Gregor aus: Monas Sekretär gehört ihr! Seine Kampfansage nimmt sie nicht ernst. Der Streit entlädt sich in Sex. Bis sie von Amelie erfährt, dass Gregor das "Carlas" schließen will. Carla ist von seiner Boshaftigkeit schwer getroffen. Britta kann nicht glauben, dass Hendrik sein Liebesgeständnis ernst meint und lacht ihn überfordert aus. Hendrik macht dicht und lässt Britta abtropfen. Womit er sie am Haken hat. Gunter und Merle wollen gemeinsam Gunters Interview im TV ansehen. Doch das hat Tony kurzerhand für den Bericht über Merles heldenhafte Rettung aus dem Programm geworfen. Gunter is not amused. Johanna überrascht Thomas mit ihrem Besuch und freut sich für ihn, dass er verliebt ist. Doch bevor Thomas die beiden einander vorstellen kann, geraten die Frauen unbekannterweise aneinander. Ellen und Sara versöhnen sich und suchen ein neues Zuhause für Hund Kalle. Doch der ist Simon wider Willen ans Herz gewachsen. Der einsame Simon findet nun bei Kalle Trost.Max tröstet Shirin. Christoph und Selina finden wieder zusammen. Cornelius legt sein Schicksal in Majas Hände. André reist ab, ohne sich von Leentje zu verabschieden. Shirin veranstaltet ihre Einstandsparty genau an dem Abend, an dem Max bei den Sonnbichlers eingeladen ist. Als er nach Hause kommt, muss er feststellen, dass Shirins Party ein Flop war. Um sie aufzuheitern, feiert Max mit ihr alleine weiter. Dabei kommen sie sich näher. Selina kommt Christophs Antrag zu früh, weshalb sie ihn ablehnt. Sie ist trotzdem gerührt und verabredet sich mit ihm zu einem gemeinsamen Abendessen. Dabei versöhnen sie sich und verbringen eine romantische Nacht miteinander. Majas Vorwürfe haben Cornelius getroffen und lassen ihn einen schwerwiegenden Entschluss fassen: Er überreicht ihr die Akte seiner Gesichts-OP. Damit kann sie Florian die Wahrheit sagen und ihn überzeugen, dass sie nicht lügt. Was wird Maja tun? Leentje ist getroffen, als sie erfährt, dass André am nächsten Tag abreisen will. Werner versucht, zwischen den beiden zu vermitteln. Leentje beschließt schließlich, auf André zuzugehen – nichtsahnend, dass dieser bereits mit Michael abgereist ist …Vera, Monika und Gerstl feiern den Fund der wertvollen Friedenshellebarde. Doch ist die antike Waffe auch echt?Benedikt wird kalt erwischt, als Hoffmann ihr Bauprojekt in Ghana stoppt. Ihm wird klar, dass er mitten in einem persönlichen Rachefeldzug steckt. Als Sina von einem Vertrauensmissbrauch Lukes erfährt, führt sie das unweigerlich zu einer schmerzhaften Frage: Hat er doch ihre Pille manipuliert? Als eine geheimnisvolle Frau Conor in den sozialen Medien folgt, versucht Nika, gelassen zu reagieren - allerdings nur mit mäßigem Erfolg.Isabelle widmet sich einer neuen Geschäftsidee. Doch bevor sie die in Ruh in die Tat umsetzen kann, will sie die Fehde mit Justus und Malu beenden. Chiara erkennt mit einem unguten Gefühl, dass sie einen Fehler begangen hat, den sie wieder ausbügeln muss, um Simones Respekt und Vertrauen nicht zu verlieren. Yannick fragt sich, ob er ein unmoralisches, aber ziemlich einträgliches Angebot annehmen sollte.Nihat will nicht wahrhaben, dass er nicht nach Kenia reisen kann, um in Lillys Nähe zu sein. Aber so sehr er es dreht und wendet, er muss in Berlin bleiben. Kurz vor Lillys Abflug, erfährt er, dass ihre Ex-Affäre sie auf die Reise begleitet. Als Katrin und Tobias einen gemeinsamen Termin in einem alten Gutshaus wahrnehmen müssen, versucht Katrin, alles so schnell wie möglich abzuwickeln. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter den alten Mauern?Jacqueline und Carmen bereiten alles für ihr großes Kosmetik-Business vor und wollen deswegen die Schule abbrechen. Thea setzt alle Hebel in Bewegung, um die beiden Schülerinnen vom Bleiben zu überzeugen. Nach der Ansage von Frau Holms versucht Jessi derweil, Dietrich aus dem Weg zu gehen. Aber Gefühle lassen sich nun mal nicht so schnell abstellen. Setzt Jessi für Dietrich ihre Karriere aufs Spiel? Leonard und Tobias wiederum wollen verhindern, dass Klaus ihren Erziehungsberechtigten über ihre neuesten Pranks berichtet. Deswegen gibt es einen Kuchen mit Abführmitteln für den Lehrer. Dummerweise sind Max und Niko schneller als Klaus und verschlingen den Kuchen ratzeputz vor Leonards und Tobias‘ entsetzten Augen…Ein wichtiger möglicher Geschäftspartner hat seinen Besuch auf dem Hof angekündigt. Lucy bemerkt, dass Justus verzweifelt ist, weil er Angst hat, die Aufgaben des Tages nicht allein gestemmt zu bekommen. Sie nimmt sich vor, ihm zu helfen. Doch mit der Zeit wird sie immer frustrierter, weil sie einfach nichts auf die Reihe bekommt und alles nur noch schlimmer zu machen scheint. Als sie dann auch noch hört, wie Justus Martha vermeintlich als seine Partnerin bezeichnet, verzieht sie sich traurig in die Scheune und beschließt, die Rückreise nach Köln anzutreten…Ole will sich motiviert auf seinen anstehenden Boxkampf vorbereiten. Dabei erkennt er jedoch frustriert, dass er noch lange nicht vorbereitet genug ist und ihm die Zeit langsam davonrennt. Als Denny ihm klarmacht, dass nicht der Kampf selbst, sondern eine perfekte Showinszenierung entscheidend ist, schöpft Ole wieder neuen Mut und macht sich daran, ein originelles Outfit zu basteln. Doch sein Selbstbewusstsein erhält direkt wieder einen Dämpfer, als André sich über ihn lustig macht. Glücklicherweise erklärt Mandy sich daraufhin bereit, ihm beim Design seines Outfits zu unterstützen. Ole ist gleich wieder inspiriert und findet sogar einen passenden Kampfnamen. Kurz darauf führt Ole seine Show probeweise in der WG auf und ist stolz, als er dafür von seinen Freunden gehypt wird. Bestärkt vor allem durch das Lob von Mandy, glaubt er, den Kampf jetzt erst recht zu gewinnen…