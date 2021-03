«Angriff auf unsere Kinder» wiederholt Erfolg nicht

Quotennews

Bereits am Montag standen über zweieinhalb Millionen Menschen für das Special parat. Am Mittwoch wird das Thema auch bei «stern tv» aufgegriffen.

In der Spitze verfolgten am Montagabend über 2,70 Millionen Fernsehzuschauer. Im Durchschnitt wollten 2,30 Millionen Zuschauer die zweieinhalbstündige Sendung sehen, die komplett werbefrei ausgestrahlt wurde. Die Sendung holte 7,8 Prozent. 1,30 Millionen Umworbene wollten zuschauen.Am Dienstag ging RTL um 20.15 Uhr erneut auf Sendung. Das zweitesorgte zur besten Sendezeit nur noch für 1,48 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von viereinhalb Prozent. Am Dienstag wurden weitere Ausschnitte aus dem Experiment gezeigt. 0,88 Millionen Umworbene schalteten zur besten Sendezeit ein und verhalfen dem Sender zu mauen 10,0 Prozent Marktanteil.Der Kölner Fernsehsender setzt die Themenberichterstattung nahtlos fort. Im Anschluss konnten die Zuschauer bei RTL .de in einem Livestream mit Experten diskutieren, bereits am heutigen Mittwochabend widmet sich «Stern TV» erneut dem Thema.