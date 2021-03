Primetime-Check

Wie viele Menschen informierte das «ARD extra» im Ersten? Wie gut lief «Lebensretter hautnah» in Sat.1?

Das Erste startete mit einemin den Abend, das 4,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren informierte, wovon 1,10 Millionen jünger waren – die größte Reichweite des Abends. Die Markanteile beliefen sich auf 14,6 und 12,4 Prozent. Weiter ging es mit dem zweiten Teil der Dokumentation. 4,07 Millionen blieben dran. Bei den Jüngeren lag die Reichweite bei 0,71 Millionen. Daraus resultierten Einschaltquoten von 12,4 und 7,7 Prozent.verminderte diese auf 10,5 und 5,7 Prozent. Es blieben 3,01 Millionen dran. Das ZDF setzte aufund ergatterte damit ein 4,44-millionenköpfiges Publikum. 0,50 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Der Mainzer Sender generierte mit dem Dramafilm Quoten von 13,6 und 5,6 Prozent.RTL nahmins Programm und sorgte damit für Sehbeteiligungen von 2,30 Millionen insgesamt und 1,30 Millionen in der Zielgruppe. Die Marktanteile fielen mit 7,8 respektive 15,8 Prozent solide und sehr gut aus. Sat.1 versendete wie gewohntund unterhielt damit 1,07 Millionen Zuschauer. Daraus resultierten miese 3,4 Prozent Marktanteil. In der umworbenen Gruppe schalteten 0,47 Millionen ein. Dort standen ebenfalls schwache 5,4 Prozent zu Buche. VOX baute auf eine neue-Ausgabe und ergatterte damit 1,36 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile betrugen 4,3 und 8,7 Prozent bei den Werberelevanten.Bei ProSieben stand zunächstim Programmplan. Der junge Nerd versammelte mit zwei Folgen 1,14 und 1,10 Millionen Zuschauer auf dem Sofa. Davon stammten 0,75 und 0,73 Millionen aus der Zielgruppe. Am Markt holte die rote Sieben 3,4 und 3,3 Prozent. Bei den Umworbenen schaffte man 8,4 und 8,0 Prozent. Für eine Doppelfolgeblieben dem Unterföhringer Sender noch 0,79 und 0,71 Millionen Seher erhalten. Der Zielgruppenanteil sank auf 6,6 Prozent, und stieg dann auf 6,9 Prozent. Kabel Eins zeigte den Spielfilmund verzeichnete eine Reichweite von 0,94 Millionen, darunter 0,44 Millionen Jüngere. Die Quoten lagen bei 3,3 und 5,6 Prozent. RTLZWEI startete eine neue Rundeund begeisterte damit 0,98 Millionen Zuschauer insgesamt. Am Markt wurden 3,0 Prozent gemessen. In der Zielgruppe standen 0,67 Millionen Zuschauer und 7,4 Prozent zu Buche. Zwei neue Folgensorgten danach noch für 0,94 und 0,73 Millionen Zuschauer. In der werberelevanten Gruppe holte das Reality-Format 6,7 und 8,1 Prozent.