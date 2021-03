ntv fragt ab April: "Wie funktioniert Reisen 2021?"

TV-News

Der Frühling nähert sich und mit ihm steigt auch die Reiselust der Menschen, doch Corona macht dieser Lust weiterhin ein Strich durch die Rechnung. ntv startet deshalb eine neue Ratgeber-Show.

Diese Woche wurde ein Fahrplan für Lockerungen beschlossen, doch es bleibt weiter fraglich, wann die Normalität in das Leben der Menschen zurücklehrt. Zu dieser Normalität gehört auch das Reisen, ob in die Berge, ans Meer oder einfach ein Städtetrip. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich in Zeiten des Virus. Genau dieser Frage geht das neue Ratgeber-Magazinauf ntv nach. Der Nachrichtensender zeigt sechs Ausgaben ab dem 16. April immer freitags um 19:30 Uhr.Das Magazin zeigt, welche Urlaubsmöglichkeiten aktuell bereits bestehen und nimmt die Zuschauer mit an traumhafte Orte, die trotz der komplizierten Lage zu erreichen sind. Dabei gibt es in jeder Sendung einen thematischen Schwerpunkt, alles von Kreuzfahrt über Fernreise bis hin zum Caravan-Urlaub. Es wird zudem ein Blick auf die aktuelle Situation in verschiedenen Urlaubsländern geworfen.Moderiert wird das neue Format im Wechsel von Carola Ferstl und Torsten Knippertz. Die Folgen werden nach der Erstausstrahlung am Freitag, am Sonntagmorgen um 10:30 Uhr wiederholt. Außerdem wandern die Episoden zum Streamen zu TV Now.