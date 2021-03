Blockbuster-Battle

Vielleicht ist die Free-TV-Premiere von «Widows» bei ProSieben ein würdiger Gegner für das Cameron-Epos. Oder doch «Scar Movie 5»?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ProSieben, 20:15 Uhr)Der Oscar-gekrönte Regisseur Steve McQueen erzählt auf gewohnt fesselnde Art die Geschichte dreier Witwen, die in die kriminellen Aktivitäten ihrer verstorbenen Ehemänner hineingeraten. Veronicas bis dato sorgenfreies Leben hat ein jähes Ende, als sie sich plötzlich mit zwei Millionen Dollar Schulden konfrontiert sieht. Ihr einziger Ausweg: Komplizinnen rekrutieren und den Raubüberfall, den ihr Mann geplant hatte, in die Tat umsetzen. Die Quotenmeter-Kritik urteilte über den Film: „Der Film bleibt hier und da oberflächlich und bekommt nicht alle Ambitionen unter einen Hut.“Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 8IMDB User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Jody und Dan sind ein glücklich verheiratetes Paar. Als sie mit den Kindern von Dans Bruder, die drei Jahre lang alleine in der Wildnis lebten, nach Hause kommen, geschehen auf einmal bizarre Dinge. Schon bald greift das Chaos auch auf die Jobs der beiden über und breitet sich in Jodys Ballettkompanie und Dans Affenforschungszentrum aus. Dies kann nur bedeuten, dass der böse Geist der „Mama“ der Kinder ihre neue Familie heimsucht. Mit Hilfe von Experten für Paranormales und einer Vielzahl von Kameras im Haus, begeben sie sich auf Spurensuche, um dem Unheil ein Ende zu machen.Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 1IMDB User Rating: 4(Sat.1, 20:15 Uhr)James Camerons digitaler Meilenstein schickt Sam Worthington auf Weltraummission: Als die Rohstoffe auf der Erde zur Neige gehen, setzt man verstärkt auf das Element Unobtainium, ein Material, das nur auf dem Mond Pandora existiert. Die einheimische Bevölkerung der Na'vi lehnt sich gegen den Raubbau an ihrer fantastischen Natur auf, weshalb Ex-Marine Jake Sully auf diplomatische Mission entsandt wird – im Körper eines Avatars. „Ein technisch perfektes, einvernehmendes Erlebnis“, urteilte vor zwölf Jahren Quotenmeter in seiner Kritik.Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDB User Rating: 8